Valentino Rossi in Riviera Maya: le vacanze dei piloti MotoGP

Valentino Rossi in Messico con gli amici di sempre, Johann Zarco alle Maldive, i fratelli Espargaró in Andorra. Le vacanze dei piloti MotoGP.

Valentino Rossi è volato in Messico, ad Akumal, una località costiera lungo la Riviera Maya del Messico, sulla penisola dello Yucatán. Il nocciolo duro della VR46, formato dal Dottore, Albi Tebaldi, Alessio Salucci, Max Montanari e Gianluca Falcioni è inseparabile anche in vacanza. Dopo il podio assoluto alla 12 Ore del Golfo il gruppo di Tavullia ha fatto un salto veloce in Italia per preparare le valigie e rimettersi subito in volo per qualche settimana di assoluto relax. Dopo l’ultima gara di Valencia e i test invernali, Valentino Rossi non si è mai fermato, impegnato nella 100 KM al Ranch, nello scambio con Lewis Hamilton e la gara di endurance.

In attesa dei primi test MotoGP di febbraio, Valentino Rossi si gode le bellezze naturali di Akumal Beach tra sabbie bianche, barriera corallina e acqua tiepida ricca di fauna marina. Come al solito a renderci partecipi della sua vita privata è la dolce metà Francesca Sofia Novello, che non manca di regalare qualche scatto mozzafiato per i suoi fan.