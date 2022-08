Valentino Rossi, il suo scooter da paddock finisce all’asta

Nessun appassionato di MotoGP può dimenticare quanto fatto da Valentino Rossi e un suo souvenir è capace di raggiungere cifre astronomiche. Il nove volte iridato conserva con cura tutti i suoi oggetti personali per il suo museo privato, quindi potersi sedere su una moto pilotata dal Dottore sarebbe davvero il sogno di ogni collezionista o fan VR46. Sul sito Liveauctioneers.com è stato messo all’asta il suo scooter Yamaha Giggle, utilizzato nel paddock della MotoGP da Valentino Rossi durante le stagioni 2008 e 2009.

Lo scooter di Valentino Rossi all’asta

Il campione di Tavullia usava questo scooter per gli spostamenti all’interno del paddock, è in perfette condizioni e non ha mai circolato su strada (solo sui circuiti). Fu assegnato ad alcuni membri del Team e in particolare a Valentino Rossi e al fotografo ufficiale del Team Gigi Soldano. Esistono due versioni speciali con grafiche personalizzate dal pilota pesarese. Una di queste è il modello proposto con tanto di autografo, targa e libretto di circolazione, perfettamente funzionante e sempre assicurato. La base d’asta è 7.000 euro ma probabile che il suo valore raddoppi. L’asta si svolgerà sabato 27 agosto dalle ore 17 sul circuito di Imola, sarà trasmessa in diretta su internet sulla piattaforma LiveAuctioneers .

Yamaha Giggle ha un motore monocilindrico, quattro tempi, tre valvole, raffreddamento a liquido, trasmissione automatica a variatore, 50cc, capace di erogare 3 CV. Il ricavato della vendita sarà devoluto all’Istituto “Medea La Nostra Famiglia”, che si occupa di autismo. Un bel gesto da parte di Valentino Rossi e Yamaha che dimostrano la loro collaborazione anche in vicende extra sportive.