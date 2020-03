Valentino Rossi e la Franci in diretta con Jovanotti

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello in diretta Instagram con Lorenzo Jovanotti. Si parla anche di un figlio, il Dottore scherza: "Meglio aspettare..."

In tempo di quarantena Lorenzo Jovanotti intrattiene i suoi fan con una diretta Instagram. Tra i suoi amici ospiti anche Valentino Rossi, nella sua Tavullia, in casa con Francesca Sofia Novello e mamma Stefania. Il Dottore non manca di mostrare i suoi due fidi amici, Ulisse e Penelope. “Io sono con la Franci“, ha detto il campione Yamaha nel corso del collegamento. La parola passa subito alla bella modella e presentatrice del Festival che duetta con un Jovanotti in t-shirt 46: “Sopravvivere a Sanremo è un’impresa“. “È stata una bella esperienza, mi sono divertita” ha risposto lei.

Un bel modo per intrattenere tanti giovani a casa e richiamare tutti ad un alto senso civile. Valentino Rossi scapigliato e sorridente nella sua villa, alterna allenamenti in casa e passeggiate al laghetto. Al Ranch in questi giorni è possibile allenarsi due per volta, sotto osservazione dei medici. È vietato fare la doccia. Una situazione al limite del reale per il pesarese e i piloti della VR46 Academy. Probabile che la data di Jerez venga disdetta, a ruota potrebbero seguire anche Le Mans e Mugello. La stagione MotoGP resta avvolta nella nebbia…

Nel corso della “quarantaseiena” Jovanotti propone alla coppia di darsi da fare… “Ma in questi tempi di quarantena, quando la mamma Stefania va in Comune, perché non fate un figlio?” Valentino Rossi e Francesca ridono e promettono di pensarci su. “Eeeh adesso ci pensiamo!“. Fiorello ha un nome da proporre: “Ce l’ho io il nome, semplice semplice: Mugello!”. Il pilota 41enne prova a tirare la leva del freno: “Ma forse è meglio che aspettiamo ancora un po’, perché se perdo un altro secondo al giro sono casini”.