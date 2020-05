Valentino Rossi, contratto biennale e nozze in vista?

Valentino Rossi sposerà Francesca Sofia Novello entro la fine dell'anno e firmerà un contratto biennale. L'indiscrezione arriva dal settimanale 'Chi'...

Il lockdown per Coronavirus ha costretto Valentino Rossi e la sua fidanzata Francesca Sofia Novello ad una lunga convivenza. Hanno condiviso per due mesi la casa di Tavullia, dove abita anche mamma Stefania. Per la prima volta nella sua vita professionale il campione di Tavullia è rimasto senza allenarsi in moto, lontano dalle piste, dalle gare, dagli impegni commerciali. Avrebbe così avuto modo di riflettere sul suo futuro, non solo in ambito lavorativo. I due sono fidanzati da oltre quattro anni e a quanto pare sarebbe arrivato il momento del matrimonio.

A darne notizia è il ben informato settimanale ‘Chi’ diretto da Alfonso Signorini, che si spinge anche oltre con le previsioni. A quanto pare avrebbe deciso di firmare per due anni con Yamaha Petronas SRT. “Valentino, da sempre allergico ai rapporti duraturi, fa sul serio ed è pronto a metter su famiglia. Senza rinunciare però a un contratto biennale (che è quasi pronto) per continuare a gareggiare”. Per un figlio si dovrà ancora aspettare come ha fatto sapere lo stesso Valentino Rossi in una video chiamata con Jovanotti: “Enzo Ferrari diceva che quando un pilota diventa padre perde un secondo a giro. Se perdo un altro secondo sono rovinato…!”.

I bookmaker ne sono certi: si sposeranno entro l’anno. Non sarà certo il Coronavirus a fermare la corsa di Valentino Rossi verso le nozze. Un matrimonio che arriverebbe a distanza di un anno da quello dell’inseparabile amico Alessio Uccio Salucci. Per il nove volte campione del mondo sarebbe un buon modo per archiviare questo triste 2020 che verrà ricordato nei libri di storia per l’epidemia Covid-19. Ammesso che il settimanale ‘Chi’ abbia ragione sarà un matrimonio molto modesto, senza la possibilità di poter festeggiare alla grande. E chissà se il decimo titolo non sia la ciliegina sulla torta nuziale…!