Non è un periodo fortunato per Valentino Rossi e suo padre Graziano: il Dottore in autoisolamento, il genitore coinvolto in un piccolo incidente stradale.

Graziano Rossi ha lasciato l’ospedale lo scorso 22 dicembre, dopo un lieve malore che lo ha costretto al ricovero in Neurologia per un paio di giorni. Nulla di grave per il papà di Valentino Rossi che ha potuto trascorrere il Natale con i suoi cari. Nella giornata di ieri però un altro piccolo evento sfortunato per il 67enne residente a Tavullia. Come riportato da ‘Il Resto del Carlino’ intorno alle 14 ha investito un pedone sulla panoramica San Bartolo.

Alla guida c’era Graziano Rossi che si stava dirigendo verso Pesaro, quando in una curva ha urtato un cinquantenne che stava passeggiando. Il pedone, colpito di striscio ad una gamba, è caduto a terra e sul posto è arrivata un’ambulanza che lo ha trasportato in ospedale. Qui è arrivato in codice giallo e, al termine degli accertamenti, è stato dichiarato guaribile in cinque giorni. Come da prassi il papà di Valentino Rossi è stato identificato dalla polizia e sottoposto ad alcool test (esito negativo).

Fortunatamente l’auto di Graziano viaggiava a bassa velocità e questo ha fatto in modo che il pedone non riportasse ferite di rilievo. Le indagini della polizia locale stabiliranno l’esatta dinamica dell’incidente per stabilire chi possa avere delle responsabilità. Quel tratto di strada è particolarmente tortuoso e non è ancora chiaro se il 50enne stesse salendo verso monte o scendendo in direzione Soria. Non è certo un buon periodo per casa Rossi: nella giornata di ieri la notizia che Valentino salterà la 12 Ore del Golfo in quanto costretto all’autoisolamento. Nei giorni prima della partenza per Yas Marina è entrato in contatto con un positivo, da qui la quarantena preventiva.

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri