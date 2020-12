Valentino Rossi a Francesca Novello: “Buon anniversario amore”

Valentino Rossi festeggiano il 3° anniversario di fidanzamento che ricade il 4 dicembre. Una love story inossidabile che presto convolerà a nozze.

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi festeggiano il terzo anniversario di fidanzamento. Risalendo indietro nel tempo erano i giorni in cui il Dottore era impegnato con il Rally di Monza 2017, conquistando il suo sesto trionfo nell’evento a quattro ruote. Un trampolino di lancio per le più impegnative gare endurance cui si è dedicato dall’anno scorso con il team elvetico Kessel al volante della Ferrari GT3. Sui social la bella modella milanese ricorda l’avvenimento: “Tre anni al tuo fianco. Ti amo tanto“. Pronta la risposta romantica del campione di Tavullia: “Buon anniversario amore“.

La loro prima apparizione in pubblico risale al Rally Drift Show di Talacchio 2018. Allora i due sono saliti a bordo di una Corvette gialla targata 46, con Francesca Novello a fargli da copilota. In un paddock blindatissimo Valentino Rossi ha ufficializzato la sua nuova love story, dopo la fine del rapporto con Linda Morselli agli inizi del 2016, poi finita tra le braccia di Fernando Alonso. Da allora Vale e la Francy sono inseparabili, hanno condiviso quasi ogni Gran Premio nel paddock della MotoGP. Purtroppo l’emergenza Covid-19 ha costretto la giovane lombarda a restare a casa durante la stagione 2020, ma a Portimao molte WAGS hanno beneficiato di uno strappo alla regola. Del resto per Valentino Rossi era un week-end importante: l’ultimo da pilota Yamaha factory.

Un 2020 difficile per la coppia lombardo-marchigiana, prima costretta alla quarantena durante il primo lockdown. Poi alla lontananza durante la positività al Covid-19 del nove volte iridato, con Francesca, invece, negativa al tampone. E se tre è il numero perfetto… presto potrebbero convolare a nozze. Il 41enne ha voglia di diventare papà: “Se devo aspettare di essere pronto non succederà mai – ha ammesso qualche settimana fa a Sky Sport MotoGP -. Quindi a un certo punto getterò il cuore oltre l’ostacolo. E’ anche importante avere al proprio fianco la donna giusta, che ti fa stare bene“. E stavolta ha trovato la donna giusta!