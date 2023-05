Capelli castani, occhi verdi ed un fisico da modella. Valentina Recanati è una tra le ragazze più avvenenti e brillanti del paddock. Ex ciclista professionista su strada e pista, con all’attivo un centinaio di vittorie, titoli provinciali, regionali e italiani nelle categorie giovanili ha gareggiato anche nella Nazionale Italiana settore pista. Ha lavorato poi in tv come presentatrice, attrice in sport pubblicitari ed oggi è impegnata nel progetto Grandi Eventi Sportivi e Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 presso Regione Lombardia. E’ dunque attivissima sul territorio ma anche a livello internazionale seguendo la complessità della progettazione europea.

Laureata in ingegneria edile, è una donna brillante con mille idee originali che ama le sfide continue e i nuovi progetti: Terra&Vita 511 Racing Team è uno di questi. Nella squadra ricopre il ruolo di Communication & Partnership Manager curando la Comunicazione e lo sviluppo delle Partnership.

Il Terra&Vita 511 Racing Team

Il 511 Racing Team è il primo team motociclistico interamente al femminile che ha debuttato nel 2022 nei Campionati Women’s European Cup e CIV SS300. La squadra supporta le carriere delle donne nel motorsport. Il team schiera professioniste che con talento, competenza e determinazione competono per vincere in pista. Intende dunque inoltre contribuire allo sviluppo del motociclismo al femminile, raccontando una nuova visione di gender equality attraverso il motorsport e la competizione. Quest’anno punta su Sara Sanchez e Beatriz Neila Santos, rispettivamente Vice Campionessa Europea e Campionessa Europea nel Women’s European Championship 2022.

Valentina Recanati, una donna che ama le grandi sfide

“Lo sport per me è vita – racconta Valentina Recanati – il ciclismo mi ha insegnato che con il duro lavoro, i sacrifici e a testa bassa si possono ottenere grandi risultati. Ho sempre dovuto lottare per dimostrare che, oltre a un bel sorriso, sono una donna strutturata, poliedrica ma soprattutto dinamica con voglia di fare e che guarda sempre a nuovi progetti. Per questo motivo ho deciso di mettere a disposizione la mia professionalità tecnica, unita alla mia esperienza sportiva, nei vari ambiti legati allo sport. I nuovi progetti valorizzano una nuova visione di gender equality nella quale le donne possono lavorare in perfetta coesione con gli uomini. Sono nata guerriera e continuerò a dimostrarlo”.