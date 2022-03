Trofeo Marco Simoncelli: corri in minimoto nel nome del Sic58

Nel sorriso dei bambini premiati da Paolo Simoncelli tanti hanno rivisto l’entusiasmo del Sic. Il Nuovo Moto Renzo Pasolini ha festeggiato i protagonisti del Trofeo Marco Simoncelli 2021 di minimoto. Tra di loro si celano i campioni del futuro. La loro passione per i motori è straordinaria e Paolo Simoncelli, pur tra i tanti impegni di questo periodo, ieri ha trascorso l’intero pomeriggio con i bambini del Trofeo Marco Simoncelli.

Nella classe Junior A ha vinto il campionato Alessandro Lora, nella Junior B Lorenzo Fino, nella Junior C Ivan Spada, nella Open A Mattia Lanzi, nella Open B Matyas Palka e tra i Gentleman Mauro Finelli.

Il Trofeo Marco Simoncelli 2022 scatterà il prossimo week-end all’Happy Valley di Cervia e terminerà in ottobre a Misano. In programma 6 appuntamenti suoi principali circuiti italiani di minimoto.

Alle premiazioni del Nuovo Moto Renzo Pasolini sono stati invitati sul palco tanti piloti: giovani ed esperti. Tra i big Massimo Roccoli che è anche tecnico federale FMI e dirigente del sodalizio romagnolo. Premiati, inoltre, due tra i piloti italiani più attesi del prossimo Mondiale MotoE: Matteo Ferrari e Mattia Casadei. Tra gli ospiti della manifestazione c’erano anche i responsabili della Federazione Motociclistica Italiana Simone Folgori e Cristian Farinelli che hanno illustrato le iniziative federali a pochi giorni dal via dei campionati nazionali. Il Managing Director del Misano World Circuit, Andrea Albani, ha presentato le iniziative organizzate per i 50 anni del prestigioso autodromo romagnolo. Dopo due anni di fredde premiazioni in video-conferenza, sono tornanti gli eventi dal vivo, all’insegna passione, dell’amicizia e della convivialità.

Foto Marzio Bondi

