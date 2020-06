Francesca Novello sempre più innamorata di Valentino Rossi e Tavullia. E sul matrimonio scherza: "E' richiesta la mia partecipazione...".

C’è grande voglia di mare dopo il lockdown, soprattutto se si è una modella come Francesca Sofia Novello, la dolce metà di Valentino Rossi. Da giorni rallegra la vista dei suoi follower, oltre 300mila, con scatti in bikini in qualità di testimonial del marchio Envidiame. Quest’anno non potrà condividere il paddock della MotoGP con Valentino Rossi, per via dei rigidi protocolli di sicurezza. Ma non è da escludere che seguirà il suo campione in giro per l’Europa centro-meridionale.

Vale e la Franci sono ormai inseparabili, una coppia a tutto gas anche nel senso letterale del termine. Nel corso dell’ultimo allenamento al Ranch è salita in sella alla moto da Flat Track, con giubbetto di pelle e micro shorts, per un giro di ovale con il suo campione. In molti scommettono che sarà l’anno giusto per convolare a nozze. O forse Valentino Rossi preferirà attendere la fine della sua carriera in MotoGP? Lei al momento pare non abbia ricevuto nessuna richiesta ufficiale. “A me Vale non ha detto niente! Siccome è richiesta la mia partecipazione, mi sarebbe dovuto arrivare l’invito o quantomeno una comunicazione… O sbaglio?“.

TAVULLIA MON AMOUR

La certezza è che la quarantena ha saldato definitivamente il loro rapporto. “Ai primi di marzo ero scesa a Tavullia per rilassarmi. Sarei dovuta rimanere una settimana, ma è scattato il lockdown – ha raccontato a ‘Oggi’ -. In questa tragedia immane ho avuto una piccola, grande consolazione: passare la quarantena col ragazzo che amo“. A Tavullia sembra avere trovato il suo nido: “Se ci fosse qui la mia famiglia, non tornerei più a Milano“.

La casa della suocera Stefania è divisa ma comunicante con la loro. “Per i pasti siamo sempre da lei. Però ho imparato a fare la pizza, le torte e i sughi classici”. Valentino Rossi non è portato per i fornelli… “Però, si occupa egregiamente del caffè“. Esame convivenza superata con lode: “Per la prima volta abbiamo vissuto a lungo insieme, da soli, e non ci sono state sorprese – ha concluso Francesca Novello -. Stiamo benissimo, siamo innamorati e sereni“.