La Superbike e Imola, amore ritrovato: tutto quanto fa spettacolo

Un tripudio di bandiere, colori, ombrelli, piscinette colorate: una festa. Nonostante il clima torrido, l’Italian Round del Mondiale Superbike ad Imola ha riscosso un buon successo con oltre 53mila presenze. Sono andati molto bene anche gli eventi collaterali: dalla sfida di piadine ad Imola vinta da Danilo Petrucci al concerto dei Placebo. Il paddock, per la prima volta, ha ospitato anche un evento artistico, lo Street Art Challenge, cui hanno preso parte alcuni dei più noti nomi del settore. Il motociclismo abbraccia dunque altri mondi quali l’arte, la musica e la gastronomia. Tra l’altro, nonostante la Superbike, la città di Imola è rimasta fedele alle proprie tradizioni. Appena fuori dal circuito sabato si è svolto comunque il tradizionale mercato rionale.

Tantissimi i fans club presenti in circuito, non solo legati ai piloti italiani come Andrea Locatelli, Axel Bassani e Stefano Manzi ma anche stranieri con numerosi tifosi di Dominique Aegerter ed altri piloti. La maggior parte però ha preferito stare nelle tribune coperte rispetto alla Rivazza. A questo appuntamento, ancor più che a quello di Misano, il team si sono espressi al massimo nella gestione delle rispettive hospitality. Tutte le squadre, anche le più piccole, erano all’altezza della situazione per garantire ai propri ospiti il giusto ristoro in un week-end caldissimo con aria condizionata, granite, bibite fresche e specialità gastronomiche estive.

Allestiti nel paddock vari punti acqua ma nonostante questi si sono visti diversi appassionati seduti a terra, all’ombra dei motorhome, privi di forze.

Tantissime le umbrella girl che ad Imola dovevano realmente riparare i piloti ed anche i tecnici presenti in griglia dal sole. Tra l’altro gara-2 è stata accorciata proprio a causa del clima. I piloti si rinfrescavano come potevano con borse del ghiaccio e ventilatori. Diversi hanno trasformato in piscine i bidoni del riciclo come Redding mentre la maggior parte ha scelto le classiche piscinette per bambini colorate piene di acqua fredda.