Storie di Motoestate: Diego Giugovaz, due volte campione d'Europeo, ricorda il suo debutto e le battaglie in Sport Production con Valentino Rossi

Ricordate Diego Giugovaz? Milanese, oggi ha 48 anni e nel corso della sua lunghissima carriera ha corso e vinto molto. Nel palmares ci sono anche due titoli europei: nel 2000 in 125 GP e nel 2006 in Supersport con la Yamaha. Giugovaz mosse i primi passi nella Sport Production 125 di metà anni ’90 battagliando come piloti quali Valentino Rossi, Lucio Cecchinello e tanti altri. “Mi ricordo con piacere la gara di Monza nel ’95, fu una sfida bellissima contro piloti che poi hanno fatto la storia del nostro sport. Arrivai secondo…”

Ora fa il talent scout

Oggi Diego Giugovaz frequenta gli autodromi per dare qualche buon consiglio agli aspiranti campioni. Al Motoestate è una presenza fissa. “Penso che sia la migliore piattaforma possibile per i ragazzi che vogliono cominciare a correre senza spendere una fortuna” ricorda Giugovaz. “Ne sto seguendo diversi, che crescono velocemente. Da una gara all’altra vedi il miglioramento…” L’intervista completa nel video qui sopra.

Motoestate che numeri

Nonostante la pandemia, il Motoestate 2020 è riuscito a proporre tre round che hanno scatenato in pista centinaia di piloti, fra giovani alle prime armi ed amatori. Dopo il gran finale di Cervesina, il Motoestate tornerà nel 2021 con tantissime novità e la solita passione che anima il paddock della serie d’accesso più longeva d’Italia.