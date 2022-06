Sono popolari le scommesse sul motosport?

Al giorno d’oggi lo sport è uno degli intrattenimenti principali, che si tratti di praticarlo e assisterlo. Sulle emittenti televisive vengono trasmesse con regolarità partite di calcio, gare di MotoGp e Formula 1, così come le tappe del Giro d’Italia. La lista sarebbe infinita, ma questi tre esempi bastano a capire la predominanza delle discipline sportive nella nostra quotidianità.

Al contempo, in parallelo cammina il settore del gioco, specialmente quello online. Negli ultimi anni si è assistito all’esplosione dei casinò online e dei siti di scommesse, diventando la principale fonte di divertimento da parte degli utenti. La grande presenza di esperti che consigliano secondo statistiche il giusto risultato da giocare ha portato molte persone ad avvicinarsi al mondo del betting. Le agenzie che si occupano di ciò sono tantissime, così come i siti che consigliano di quali piattaforme fidarsi: un elenco dei migliori bookmaker italiani si trova in questa pagina.

Sicuramente lo sport più popolare nelle scommesse è il calcio. I bookmakers offrono tantissimi eventi e opzioni sul mondo del pallone. In molti coprono: Serie A, Serie B, Bundesliga, Premier League e tantissimi altri campionati. Questo fa capire la grande mole di partite alla quale è possibile accedere ogni week-end, senza contare i match delle più importanti coppe.

Altri eventi sportivi stanno crescendo negli ultimi anni, tra cui i motosport. Ma sono così popolari nelle scommesse? Vediamo alcune caratteristiche.

I Motorsport sempre più presenti nel palinsesto delle scommesse

Gli sport motoristici da sempre hanno avuto una grande fetta di appassionati che in ogni gara si radunavano avanti al televisore. Certamente grande merito va alle gesta degli italiani, come la Ferrari in Formula 1 e le vittorie al cardio palma di Valentino Rossi in MotoGP. Dopo un periodo di appiattimento, però, la rinascita, con molti giovani che si sono avvicinati a questi sport. Sono divenuti sempre più popolari, come si può notare dal grande numero di piattaforme che offrono la possibilità di scommettere sulle gare, permettendo di scegliere tra vaste opzioni di scommesse. Sono lontani i tempi dove esisteva solamente la possibilità di scommettere sul vincitore del Gran Premio. Infatti gli operatori hanno ideato una serie di opzioni per aumentare il divertimento e la competitività. Un esempio può essere il famoso “Testa a Testa”. In cosa consiste? Si tratta di un’opzione che collega due piloti: ad esempio Leclerc e Verstappen. Con questo suggerimento si va a scommettere sul pilota che riesce a fare meglio del rivale.

Over e Under offrono grandi possibilità

Da non sottovalutare l’opzione Over e Under. In questo caso si scommette su quanti giri un determinato pilota farà come leader della gara. Può essere posta in questo modo: “Leclerc in sella alla Ferrari farà più o meno di 40 giri in testa al gruppo?”. Se si pensa che farà almeno 40 giri, si piazza un over, altrimenti under. Infine si può decidere di piazzare una scommessa su chi sarà il vincitore assoluto della classifica Formula 1, MotoGP o qualsiasi competizione motoristica, prima della gara d’esordio.