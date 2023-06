Sebastiano Zerbo al debutto su una elettrica per una buona causa

Sebastiano Zerbo dopo oltre 800 vittorie e 1500 podi si lancia in una nuova avventura. Parteciperà alle ultime tre gare del Trofeo ThunderVolt con una delle pit-bike elettriche di Galliano Park che si sono salvate dall’alluvione. Sarà la sua prima esperienza su una elettrica e su una moto così piccola ma l’affronta con grande entusiasmo, sperando che tanti altri piloti facciano altrettanto. La sua partecipazione rientra nell’ambito del progetto “Scendi in pista per Galliano” promosso da Loris Reggiani per fare beneficienza divertendosi. Gli appassionati possono partecipare delle tre gare del Trofeo Thundervolt rimaste e contribuire in questo modo alla ricostruzione della pista di Galliano Park. Oltre Sebastiano Zerbo ha già aderito anche Elia Bartolini.

“Sono proprio curioso di gareggiare sulle ThunderVolt – dice Sebastiano Zerbo a Corsedimoto – lo faccio per divertirmi e soprattutto per una buona causa. Ovviamente spero di vincere visto che quest’anno sono ancora a secco ma l’essenziale e riuscire a dare una mano ai gestori di Galliano Park per ricostruire il loro impianto distrutto dall’alluvione. Non ho mai corso su una elettrica e sulle pit-bike in generale quindi sarà un’esperienza nuova. Spero che partecipino tanti piloti ed appassionati sia alle gare che alla cena del sabato sera tutti assieme. E’ una bella occasione per unire divertimento, motociclismo e solidarietà”.

La prossima gara si correrà a Pomposa il 10 e 11 giugno, poi ad Ottobiano il 29 e 30 luglio e l’ultima a Cremona il 30 settembre e 1 ottobre. Per ulteriori informazioni si possono consultare le pagine social ThunderVolt o il sito SOSGalliano.