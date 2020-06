La stagione 2020 MotoGP eSport si arricchisce, con la nascita della WINDTRE Rising Stars Series, campionato che mira a scovare nuovi talenti

Siamo ormai giunti alla quarta edizione del Campionato del Mondo MotoGP eSport. Il livello della competizione sta innegabilmente salendo, e Dorna, dal canto suo, cerca di salire di pari passo. Lo scopo della WINDTRE Rising Stars Series è quello di scovare nuovi talenti, come nel caso della Road to MotoGP, che è l’omologo virtuale di campionati di lancio organizzati per scoprire talenti di domani, come la Red Bull MotoGP™ Rookies Cup, la Idemitsu Asia Talent Cup e altre ancora. L’obbiettivo è quello di portare all’interno della Global Series, i nuovi prospetti dell’eSport, dal 2021 in poi, seguendo pressappoco il format già utilizzato, ed ormai collaudato, per il Pro Draft. Piste, condizioni meteo e moto verranno annunciate successivamente.

Online Regional Challenges

La sfida sarà divisa in due fasi: la prima sono le Challange Online; i giocatori saranno divisi in tre categorie, a seconda della loro zona geografica: Americhe, sia Nord che Sud, Europa e Africa, e infine Asia e Oceania. Le sfide si svolgono da giugno ad agosto, suddivise in quattro appuntamenti distinti. Come appunto nel Pro Draft, ci sarà la modalità Time Attack: i giocatori verranno premiati al termine di ogni challenge con un punteggio di merito in base alla loro posizione sul giro secco. I migliori undici di ogni regione approderanno alle Online Regional Finals.

Online Regional Finals

Giunti alle Finals, i trentatre eRider si sfideranno l’uno contro l’altro, sempre suddivisi per regione geografica di appartenenza, formando quindi tre gruppi da undici persone. Il vincitore di ognuno dei tre raggruppamenti, si aggiudicherà un posto nel MotoGPؑ eSport Pro Draft 2021, con la possibilità di rappresentare una delle undici squadre della classe regina nella Global Series.

18-21 giugno: Online Challange 1

02-05 luglio: Online Challange 2

16-19 luglio: Online Challange 3

30 luglio – 02 agosto: Online Challange 4