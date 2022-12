Ragazzi Veloci: Francesco Mongiardo, Campione Italiano Aprilia RS660

Il Trofeo Aprilia RS660 è nato da poco ma si sta già rivelando un ottimo trampolino di lancio per i campioni del futuro. Quest’anno è stato vinto a pari merito dal milanese Francesco Mongiardo e dall’americano Max Toth ma il titolo italiano è andato al ragazzo di Segrate che si è aggiudicato l’ultima gara, ad Imola. Conosciamolo meglio.

“Sono un ragazzo milanese di 18 anni anni – racconta Francesco Mongiardo a Corsedimoto – mio padre era un appassionato di moto e mia mamma una pilota, Michela Titola. Lei aveva gareggiato anche nel Trofeo Gilera 500 e devo tutto a lei: mi segue tantissimo ed in pratica è il mio team. Dedico il titolo italiano a lei e a chi mi vuole bene”.

Come hai iniziato?

“Sono partito dalle minimoto poi sono passato alle MiniGP al CIV e dopo ho corso in PreMoto3. Andavo bene ma purtroppo ho avuto alcuni infortuni ma soprattutto dei problemi di budget e di statura. Sono alto e sulle PreMoto3 facevo un po’ fatica”.

Quando hai deciso di passare alle 600?

“L’anno scorso era nato questo campionato, mi hanno proposto di farlo ed è stato la mia salvezza, la mia liberazione perché su moto più grosse, più potenti, mi trovo veramente bene. Le Aprilia RS660 sono delle gran moto ed è stato facile imparare. Quest’anno nell’ultima gara sono riuscito a fare addirittura il record della pista. E’ stata una bellissima stagione, ho vinto 4 gare e sono molto contento!”.

Alessandro Delbianco ti ha dato dei consigli?

“Sì, siamo diventati amici e mi ha aiutato tanto, soprattutto ad Imola. Delbianco è veramente forte, un gran talento”.

Cosa farai l’anno prossimo?

“Non ho ancora firmato con nessuno ma la mia intenzione è fare il CEV Moto2. Ho ricevuto delle proposte per il CIV Superbike e per il Mondiale Supersport ma vorrei entrare nel mondo dei prototipi per cercare di arrivare poi al Motomondiale e magari un giorno in MotoGP”.

Chi è il tuo idolo?

“Era Valentino Rossi ma era l’idolo di tutti. Ora faccio il tifo per Pecco Bagnaia però stimo tanto anche Marc Marquez e spero che torni ad alti livelli”.