MotoGP, Miguel Oliveira verso il matrimonio con la sorellastra

Il pilota della MotoGP Miguel Oliveira starebbe per convolare a nozze con la sorellastra Andreia. Il loro fidanzamento tenuto nascosto per un decennio.

Miguel Oliveira ha conquistato la sua prima vittoria in MotoGP con KTM al Red Bull Ring. All’ultima curva ha approfittato della bagarre tra Miller ed Espargarò per infilarli entrambi e aggiudicarsi il GP della Stiria. Un risultato che rende onore alle scelte dell’azienda austriaca che nella prossima stagione lo promuoverà nel team factory al fianco di Brad Binder. Ma adesso il pilota portoghese sta per compiere un altro decisivo passo nella sua vita.

Archiviata la prima soddisfazione professionale, Miguel Oliveira ha intenzione di sposare la sua sorrellastra. Come riporta lo spagnolo ‘Marca’ il rider MotoGP a breve convolerà a nozze con Andreia Pimenta, figlia della seconda partner di suo padre, dopo aver divorziato nel 2003. Miguel frequenta Andreia dall’età di 13 anni e dopo 11 anni di fidanzamento vogliono unirsi in matrimonio. Il loro rapporto è rimasto segreto per molto tempo per via del rapporto familiare. Insieme condividono anche la passione per l’odontoiatria.

Meno di un anno fa Miguel Oliveira ha annunciato sui social di aver ottenuto il fatidico ‘sì’ dalla fidanzata. Ed è in quel periodo che i due hanno iniziato a rendere pubblica la loro love story. La loro unione può sembrare strana a molti, una splendida favola ad altri, ma il padre del pilota MotoGP è felice per questa decisione. “Sono contento che mio figlio stia sposando la donna della sua vita“. Adesso l’alfiere della KTM Tech3 si è fatto spazio tra i grandi della classe regina e, forte di una RC16 decisamente competitiva, può fare un ulteriore salto di qualità.