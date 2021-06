MotoGP, Marc Marquez follower di Maria Pedraza: il commento della ex…

Marc Marquez simpatizza per l'attrice spagnola Maria Pedraza. L'ex fidanzata del campione MotoGP, Lucia Rivera, commenta: "Chiedete a lui...".

Lucía Rivera, ex fidanzata di Marc Marquez, è apparsa poche volte nel paddock della MotoGP. La relazione con il pilota si è interrotta oltre un anno e da allora non sono mancate domande sul fuoriclasse all’indirizzo della modella spagnola. Un fardello che si porterà dietro ancora a lungo, del resto è stata la prima vera fiamma del fuoriclasse della Honda, almeno in pubblico. Lei preferisce restare concentrata solo sulla sua professione, nonostante sia difficile farsi spazio nel mondo della moda. “Sono molto felice perché tutti i sacrifici vengono ripagati. Sono molto contenta perché è un lavoro che va su e giù. Adesso sto facendo cose davvero fighe“.

La 22enne, in un’intervista con Europa Press, ha parlato di famiglia e dei fratelli, e di suo padre Cayetano (torero di professione) che tempo fa ha iniziato per divenire pilota di aerei. “Ama studiare e fare cose nuove, è sempre stato molto attratto dal fare corsi e cose del genere. Non credo che voglia diventare un pilota, ma è qualcosa che gli piace e gli piace allenarsi. Da lì ad essere un pilota ce ne passa, penso che abbia una carriera abbastanza consolidata per diventare improvvisamente un pilota“.

Oltre alla sua famiglia, la modella ha parlato anche della sua vita sentimentale. Non ha esitato a confermare di essere di nuovo innamorata e della sua relazione con Jaime Conde. Ma a proposito del suo ex fidanzato Marc Marquez… Non passano inosservati i suoi like nei confronti dell’attrice María Pedraza attraverso i social network. Lapidaria la risposta di Lucia Rivera Romero: “Chiedeteglielo, sicuramente gli interessa. Se fosse così sarei contenta“… A quanto pare il sei volte campione MotoGP inizia a guardarsi intorno…

