MotoGP, ‘Le Iene’ mandano in tilt Jorge Lorenzo: “Peggio di Assen 2013”

L'ex pilota MotoGP Jorge Lorenzo nel mirino de 'Le Iene'. Gli rubano la sua Lamborghini Aventador ed è costretto ad inseguire il ladro con l'amico Luca.

L’ex pilota MotoGP Jorge Lorenzo vittima di uno scherzo “bastardo” de Le Iene. A distanza di varie settimane il servizio va in onda su Italia 1, rivelandoci alcuni retroscena di vita e caratteriali del maiorchino. Vive in una lussuosa abitazione a Lugano, in un appartamento che condivide con l’amico inseparabile Luca Rosiello. Dopo avere appeso il casco al chiodo, il pentacampione si dedica alla compravendita di supercar e immobili. Proprio su questa attività, e sulla complicità dell’amico, fa leva lo scherzo dell’inviato Niccolò Torielli

Nel suo garage privato può vantare l’edizione zero della Lamborghini Aventador SVJ 63 Roadster, valore di circa un milione di euro. Un gioiellino capace di schizzare da 0 a 100 km/h in meno di 3″! Un finto cliente chiede di acquistare la vettura ad un costo spropositato che consentirebbe a Jorge Lorenzo di guadagnare 400mila euro. Ma qualcosa va storto e dall’officina arriva la telefonata: “C’è un grosso danno alla macchina“. Il maiorchino non si risparmia in imprecazioni vedendo svanire l’appuntamento con il cliente e scoprendo che la sua Lambo è stata rubata dal meccanico di fiducia. Con lui a bordo c’è anche una ragazza che pubblica stories su Instagram in tempo reale.

Inizia un lungo inseguimento in stile “gioco dell’oca”, fino a quando arrivano in un hotel. Scene da panico per Jorge Lorenzo, che forse avrà rimpianto i tempi trascorsi nel paddock MotoGP. Fino a quando lo scherzo viene smascherato: “Ti giuro è la peggiore situazione che ho vissuto, peggio di quando mi ero rotto la clavicola ad Assen (stagione MotoGP 2013, ndr). Tutti lo sapevano?. La ragazza era figa però… Vi meritate il nome ‘Le Iene’ perché siete dei bastardi“. Infine si tranquillizza rivedendo la Lamborghini in perfette condizioni. Guarda il contachilometri e osserva: “Però qualche chilometro l’avete fatto“. Ma incassa il colpo con un sorriso liberatorio.

Per vedere il video integrale de ‘Le Iene’ clicca QUI.