MotoGP, la nuova vita di Andrea Iannone: locali, amore e futuro manager

Dopo l'allontanamento dalla MotoGP Andrea Iannone ha inaugurato una nuova vita: imprenditore, futuro manager e una nuova love story.

Andrea Iannone, dopo l’addio alla MotoGP, non si è fermato un istante. Né sul fronte professionale, inaugurando un nuovo locale a Lugano, né sul piano sentimentale. Da tempo viene avvistato nel centro di Milano in compagnia di Carmen Victoria Rodriguez, modella venezuelana ed ex umbrella girls del team Pramac Racing. Inoltre la giovane Rodriguez è una cara amica di Francesca Sofia Novello, la fidanzata di Valentino Rossi. Il settimanale ‘Chi’ li ha paparazzati in un locale del capoluogo lombardo e sarebbe la conferma di una love story.

I due si sono allontanati separatamente, una pratica ormai comune per depistare i fotografi. Ma da settimane gli incontri si intensificano e nessuno dei due smentisce le voci di un flirt. Per ironia della sorte, la ragazza venezuelana ha lo stesso cognome della ex di Andrea Iannone, Belen Rodriguez. Molto probabilmente l’ex pilota MotoGP l’avrebbe conosciuta già qualche anno fa nel paddock. E a quanto si vocifera la scintilla d’amorosi sensi sarebbe scoccata già nel 2018. Nata a Caracas, ma per metà di origine portoricana, Carmen Victoria Rodriguez si è trasferita da tempo a Milano per tentare la fortuna come modella.

Andrea Iannone qualche settimana fa ha partecipato all’Aprilia All Stars a Misano. Non ha mai dimenticato il mondo della MotoGP da cui è stato estromesso dopo una presunta squalifica per doping. In futuro potrebbe tornare come manager e, a chi dubita delle sue qualità da pilota, risponde sui social: “Se avevate dei dubbi, dimenticateli! Sempre veloce“. Nell’attesa che i tempi siano più maturi, continua la sua attività imprenditoriale nella ristorazione, dove vanta 12 locali in totale, di cui 8 in Italia e 4 in Svizzera. L’ultimo inaugurato pochi giorni fa a Lugano, il Passion Cafè. Il suo riscatto è solo agli inizi.

