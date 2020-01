MotoGP, Jorge Lorenzo e la borsetta di Fabio Quartararo

Jorge Lorenzo posta sui social una sua foto con un giovanissimo Fabio Quartararo. L'attenzione ironica ricade sulla borsetta del francese.

Fabio Quartararo era un ragazzino che scorrazzava nel paddock fino a qualche anno fa. Amava immortalarsi con i suoi beniamini, una foto con Jorge Lorenzo circola da tempo sul web. All’epoca mai avrebbe pensato di poter cavalcare la Yamaha M1 con cui il maiorchino ha vinto tre titoli MotoGP. Quella stessa moto che nel suo primo anno in classe regina gli ha consentito di stupire il paddock con sette podi e sei pole. Confermandosi come il più giovane poleman della storia, ‘The best rookie 2019’, miglior pilota privato.

Adesso a sua disposizione avrà una moto ufficiale alla pari di Vinales e Rossi, si dice pronto ad alzare l’asticella degli obiettivi. A cominciare dalla prima vittoria in MotoGP e alla conquista di un posto nel team factory. Ma i destini di Fabio Quartararo e Jorge Lorenzo potrebbero incrociarsi ancora una volta, se il pentacampione decidesse di diventare il collaudatore Yamaha nella stagione 2020. Nell’attesa di una conferma (quasi certa) o una smentita (poco probabile) quella foto al fianco del maiorchino torna a circolare sui social, ma per un altro motivo.

A colpire l’attenzione di Lorenzo è quella borsetta griffata che il giovanissimo Fabio indossava al momento dello scatto. “Con quella borsa eri già una promessa – scherza Jorge -, ma nessuno immaginava che diventassi un’icona della moda“. Pronta la riposta divertita del pilota Petronas SRT: “Non ce la faccio più (a ridere, ndr)”. E chissà che i due non tornino presto a fotografarsi insieme, ma stavolta all’interno dello stesso box e con un unico obiettivo: riportare la Yamaha ai vertici della MotoGP.