Ridere e scherzare durante un weekend di MotoGP è difficile, ma il web aiuta a sdrammatizzare alcuni episodi: ecco i migliori "meme" del GP di Catalogna.

Chi lo ha detto che bisogna sempre prendersi sul serio per la MotoGP? I weekend di gare per i tifosi e gli appassionati sono da sempre un condensato di tensione, ansia e attesa, oltre a gioia e tristezza a seconda del proprio pilota/team preferito. Tuttavia, non mancano i momenti per scherzare su ciò che accade in pista e il mondo del web è sicuramente uno dei canali in cui si può fare ironia. Per cercare di strappare un sorriso a chi guarda i Gran Premi da casa, ma anche agli addetti ai lavori.

Nel Gran Premio di Barcellona al Montmeló non sono mancati episodi su cui poter fare umorismo, sempre nei limiti della decenza e del buon senso. Gli sfortunati incidenti che hanno visto coinvolti McPhee ed Arenas in Moto3 e Zarco e Dovizioso in MotoGP non sono sfuggiti agli occhi attenti dei “mematori”, che non hanno esitato a creare contenuti sulle loro pagine social.

MOTO3: L’ERRORE DI MCPHEE

Nella classe leggera John McPhee ha sbagliato e falciato Albert Arenas compromettendo in parte la loro lotta mondiale. Non sono mancate le pronte scuse del pilota scozzese, che si è recato immediatamente al box dello spagnolo per domandare perdono. Come detto, però, l’episodio non è passato sicuramente inosservato e @staccareallabezzecchi nel commentare a modo suo l’accaduto, oltre che alla prima storica vittoria di Darryn Binder.