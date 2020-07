L'appello di un nostro lettore alla marca bolognese: "Per vincere in MotoGP è meglio confermare Andrea Dovizioso che tornare su Jorge Lorenzo"

di Ascanio Gardini

Le sirene hanno da sempre attratto i comuni mortali, ma nascondono insidie tremende dietro la loro bellezza disarmante. Ecco perchè Jorge Lorenzo va tenuto lontano dalla “rossa”. Se non fosse che a rimetterci sarebbe Andrea Dovizioso, l’ipotesi di un ritorno del “maiorchino” a Borgo Panigale sarebbe da coltivare. Classe infinita, ottimo palmares di titoli mondiali e l’unico, almeno apparentemente, in grado di battere il “non terrestre” Marc Marquez. Almeno sulla carta. E’ logico che le situazioni, poi, vadano sempre verificate in concreto non potendo ragionare con i “se” e con i “ma”, tuttavia delle analisi vanno effettuate e queste analisi portano a ritenere che Jorge Lorenzo debba stare lontano dal team ufficiale Ducati. A meno che a Borgo Panigale non decidano di creare una struttura a parte, con una terza moto….

“Jorge Lorenzo è fermo da troppo tempo”

Dato di partenza: Lorenzo è fermo da molto tempo ed in uno sport come la MotoGP non te lo puoi permettere. In passato ci sono stati casi di clamorosi ritorni (vedasi Casey Stoner) dopo lunghi periodi di lontananza dalle gare, ma si tratta di situazioni differenti. Scommettere su Lorenzo, a scapito di Dovizioso, è come tentare di scalare l’Everest in pantaloncini e maglietta: se ti va bene (difficile) compi un’impresa destinata a rimanere ai posteri, ma se va male (probabile) rischi di aver buttato una miriade di soldi, tempo ed aver perso un grande pilota ed uomo come Dovizioso. E questo aspetto va sottolineato, perchè in questo caso non entra solo in gioco la bravura del pilota (sarei curioso di conoscere chi ritiene il “Dovi” un brocco….), ma anche il fattore umano e la capacità di lavorare serenamente all’interno di un team. Sembra che questo aspetto manchi notevolmente a Lorenzo, il quale non ha aiutato affatto il compagno di squadra nella lotta per il titolo contro Marquez.

“Valutiamo le prestazioni pure”

Se andiamo a valutare le prestazioni pure, anche in questo caso non conviene separarsi da Dovizioso. Gli si può imputare che FORSE gli manchi quello spunto, quel pizzico di cattiveria in più per diventare un vero campione, ma all’atto pratico, finora, è stato l’unico in grado di battere Marquez con una certa costanza. E’ anche l’unico a conoscere la Ducati come le sue tasche, avendola sempre e costantemente sviluppata. A livello mediatico non è un personaggio come vorrebbero i Ducatisti, ma si è sempre fatto amare di suo non creando problemi all’interno del team e contribuendo in maniera determinante alla crescita della Ducati negli ultimi anni. Tralasciando Stoner, in Moto GP sulla “rossa” chi ha fatto meglio di lui? Gli appassionati che spingono per il ritorno di Jorge Lorenzo, probabilmente, sono attratti anche dai risvolti mediatici del suo carattere, dal modo di fare che catalizza l’attenzione. Ma Lorenzo è troppo altalenante. Troppo incline ai litigi interni, troppo proiettato solo verso se stesso e non la squadra. La Ducati il “personaggio” ce l’ha già in casa: chi meglio di un certo “cavallo pazzo” Jack Miller? Lui, per taluni aspetti, ricorda tale Troy Bayliss. Per cui: ciao Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso resta!