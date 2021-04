MotoGP: bimbo/a a bordo, Alex Rins diventerà presto papà

Una bella sorpresa per Alex Rins al ritorno da un lungo periodo trascorso in Qatar, tra test e doppio round di inizio stagione. Il pilota del team Suzuki infatti diventerà presto papà. L’annuncio arriva direttamente dallo spagnolo, che attraverso i suoi canali social ha rivelato la gravidanza della moglie Alexandra. Si unisce anche lui quindi al gruppo dei ‘papà della MotoGP’, dopo i fratelli Aleix e Pol Espargaró, e prossimamente anche Maverick Viñales.

Una soddisfazione personale per il #42, come detto reduce dai due GP disputati a Losail. Un sesto posto per cominciare la stagione (pagando un errore iniziale), seguito da un quarto posto nell’evento di domenica scorsa (con anche un bel rischio). “Avrei voluto ottenere qualche punto in più e finire sul podio. Ma facendo un bilancio direi che arriviamo in Europa in una buona situazione.” A breve inizia il periodo europeo, a partire dalla tappa a Portimao, ed Alex Rins è determinato ad essere protagonista.