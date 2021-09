MotoGP: Alex Rins è diventato papà, ecco arrivato il piccolo Lucas

Fiocco azzurro per Alex Rins. Il pilota Suzuki e la moglie infatti hanno dato il benvenuto al loro primogenito, il piccolo Lucas.

Lieto evento in casa Rins appena conclusi Gran Premio e test MotoGP al Misano World Circuit. Alex Rins e la moglie Alexandra infatti hanno dato il benvenuto al loro primogenito. “Impossibile da descrivere, benvenuto Lucas!” Così il pilota Suzuki ha annunciato l’emozionante arrivo del figlio. Un fiocco azzurro tra i tanti ultimi fiocchi rosa arrivati od in arrivo tra i piloti del Motomondiale. Un evento accaduto ben prima del prossimo evento ad Austin, il pilota catalano può così godersi i primi giorni di vita del suo piccolo prima di un nuovo impegno mondiale, stavolta oltreoceano.

La notizia più bella per dimenticare una tappa a Misano non proprio positiva, vista la caduta in gara. Nei due giorni di test poi tante prove svolte, su tutte il nuovo motore ed uno sviluppo del dispositivo posteriore. Due aspetti approvati dal pilota Suzuki. La prossima settimana poi si tornerà negli Stati Uniti dopo la cancellazione dell’evento MotoGP nel 2020 per la pandemia in corso. Un Gran Premio delle Americhe che evoca bei ricordi al #42: nel 2019, in occasione dell’ultimo GP finora disputato, ha beffato Rossi nei giri finali conquistando uno strepitoso trionfo.

Foto: Instagram-Alex Rins