Moto&Uomini: Luigi Bellon

Ci sono storie che vale la pena di raccontare. Anticipiamo così un'intervista che realizzeremo a Luigi Bellon, un appassionato artista delle due ruote.

C’è una moto, naturalmente. Ma c’è anche il lavoro di una vita. E c’è pure una storia che merita di essere scoperta. Un’avventura che parla di un territorio operoso, il Veneto, più abituato a lavorare che ad apparire. Così, grazie agli appassionati amici Stefano, Paolo, Massimiliano e Matteo, il racconto della magnifica figura artigianal-sartoriale di Luigi Bellon, vero innamorato di motori, diventa disponibile per tutti.

La caparbietà dei quattro amici veneti li ha portati a interpellare Corsedimoto per disporre di una vetrina esclusiva. Un palcoscenico perfetto per il teaser realizzato dal videomaker bellunese Fabio dal Farra. Il lancio serve ad anticipare la video intervista e il racconto che dedicheremo a Luigi Bellon in occasione di Motor Bike Expo a fiera Verona dal 16 al 19 gennaio. Uno dei tanti geni italiani che in silenzio amano trattare i motori con una sorta di antica religiosità.

VALORIZZARE LA PASSIONE PER IL MOTORSPORT

Vera poesia per appassionati, ma anche assoluta concretezza, tanto da attirare l’attenzione della Regione Veneto. Si vuole così valorizzare la figura di uomini come Luigi, campioni di un territorio che ha prodotto tanta manodopera qualificata. A Verona verrà esposto un “prototipo” in esemplare unico di Cagiva X3 Raptor che ha ricevuto le attenzioni speciali di Bellon. Grazie all’interessamento di un gruppo di appassionati locali è stato possibile far incontrare al talentuoso artigiano veneto, orgoglioso delle proprie origini, proprio Miguel Galluzzi.





















Il designer argentino, uomo da ampie visioni internazionali, ha progettato la Ducati Monster e successivamente la Cagiva Raptor, per approdare al centro stile del gruppo Piaggio di Pasadena, in California. Colpisce l’umanità con cui due approcci completamente differenti si ritrovino nell’amore per la bella meccanica e nel rispetto per il lavoro. Il lancio che vi proponiamo è un’anticipazione di ciò che vi stiamo preparando per celebrare adeguatamente il profilo di questi uomini straordinari. Persone che rendono appieno il senso della passione per il motorsport.

VIDEO Luigi Bellon, il sarto della meccanica