Il leggendario direttore tecnico della Ferrari F1 dei tempi d'oro ha vinto undici titoli Mondiali. Ha lavorato anche nelle moto e ha idee originali...

In MotoGP si discute se con un motore quattro cilindri in linea, tipo Yamaha, sia possibile battere la configurazione V4 di, fra gli altri, Honda e Ducati. Mauro Forghieri, mitico direttore tecnico della Ferrari F1 dell’epoca d’oro, spiazza: “Io credo che il motore ideale per la MotoGP sarebbe un tre cilindri”. L’ingegnere vincitore di 54 GP e undici titoli Mondiali, fra piloti e Costruttori, è un fine conoscitore della tecnica motociclistica. E nella video intervista che vedete qui sopra ha parlato anche di aerodinamica e propulsione elettrica.

RUOTE DA SOGNO

Mauro Forghieri è stato fra gli ospiti dell’evento organizzato a margine della presentazione Ferrari F1 da Ruote da Sogno, il celebre atelier motoristico fondato da Stefano Aleotti. Nell’affascinante sede di Reggio Emilia è raccolta una collezione di 100 auto e 800 moto d’epoca. Non un museo tradizionale, ma qualcosa di unico. Anche per il fatto che qui ogni pezzo di storia è in vendita. Negli affascinanti saloni sono esposti pezzi veramente leggendari, sia a due che a quattro ruote. Dama d’onore della giornata è stata la Fiat 8V del 1953 appartenuta al Barone Nasi. Un pezzo unico, da due milioni di euro.