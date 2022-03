Marco Melandri vola in Honduras: è nel cast del reality show di Canale 5

Dopo le ultime apparizioni pubbliche in una manifestazione contro il green pass e a ‘Le Iene’, dove è stato vittima di uno scherzo, Marco Melandri ha deciso di partecipare al programma ‘L’Isola dei Famosi’. Il ravennate, ex campione della classe 250 ed ex pilota Superbike, è tra i partecipanti all’edizione 2022 del reality show in onda su Canale 5 e condotto da Ilary Blasi insieme ad Antonio Savino e Vladimir Luxuria. L’inviato in Honduras, secondo i rumors, sarà di nuovo Alvin.

Lo sbarco di Marco Melandri

Il programma prenderà il via il 21 marzo e nel cast risulterebbe anche Antonio Zequila. Per le coppie ci saranno Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni, Lory Del Santo con il fidanzato Marco, oltre a Carme Di Pietro e suo figlio Alessandro e alcuni membri de ‘I Cugini di Campagna’. Fino allo scorso anno Marco Melandri è apparso in TV come commentatore MotoGP su DAZN, incarico cessato dopo una stagione in quanto la piattaforma streaming nel 2022 non trasmetterà il Motomondiale. Una partecipazione a cui teneva molto l’ex pilota e che nei giorni scorsi ha confessato sul suo profilo social: “Sarebbe stato belle essere di nuovo in cabina di commento con Niccolò Pavesi per raccontarvi il primo ballo di quello che sarà una stagione MotoGP spettacolare! Peccato che DAZN non abbia la MotoGP quest’anno“.

Ma Marco Melandri non resterà lontano dagli schermi e nei prossimi giorni dovrebbe annunciare ufficialmente la sua partecipazione a ‘L’Isola dei Famosi’. Ex pilota di successo, ma anche personaggio carismatico, saprà dare un pizzico di velocità anche al reality show e distinguersi tra i tanti vip che sbarcheranno in Honduras. Lo spettacolo è assicurato.