Marc Marquez regala un casco MotoGP all'amico catalano Gerard Piquè. Un portafortuna alla vigilia del Clasico Real Madrid-Barcellona.

Gerard Piqué, stella del Barcellona, e Marc Marquez, campione MotoGP, sono due dei migliori atleti catalani della storia. I due campioni sono legati da un’amicizia pluriennale. Forse per questo motivo, il pilota Honda ha regalato al difensore blaugrana un dono di grande valore: il suo casco firmato. Un cimelio che lo stesso Piqué ha mostrato attraverso il suo profilo Instagram. “Grazie per il regalo. Sei un rombo“. Entrambi sono abituati a seguire le rispettive carriere, molte volte abbiamo visto il Cabroncito al Camp Nou e Piqué in alcuni Gran Premi. È il caso, ad esempio, del GP di Valencia del 2013, quando il centrale del Barcellona ha assistito al trionfo mondiale nella classe regina.

Il regalo di Marc Marquez arriva alla vigilia del Clasico tra Real Madrid e Barcellona. Un casco che speriamo porti fortuna alla squadra catalana, in una sfida che si preannuncia importantissima nella rivalità tra le due armate spagnole. Infatti il bilancio delle sfide ufficiali tra le due formazioni registra un equilibrio assoluto: 95 vittorie per parte e 52 pareggi in 242 confronti totali. In quanto a gol segnati ha fatto invece leggermente meglio il Real Madrid: 402 reti realizzate contro 396. In ballo il primato della Liga, con i catalani avanti di due punti (55) sulla squadra capitanata da Sergio Ramos.

Intanto Marc Marquez prosegue la sua riabilitazione alla spalla destra in vista del primo Gran Premio della stagione MotoGP 2020. Non arriverà in perfette condizioni fisiche a Losail, nell’ultimo test IRTA ha provato varie soluzioni 2019 per migliorare una RC213V ancora lontana da una base tecnica ottimale. Nonostante tutto sarà difficile escludere il fenomeno di Cervera tra i favoriti per la prima vittoria dell’anno. Domenica sera attende buone notizie dal Santiago Bernabeu di Madrid, poi sarà la volta di concentrarsi anima e cuore sul GP del Qatar.