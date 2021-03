Marc Marquez contatta il fattorino con il sogno della MotoGP

Marc Marquez manda un videomessaggio a Carlos Alegre, il fattorino che sogna di diventare tecnico della MotoGP noto come "il ragazzo del lampione".

Marc Marquez continua a mostrare il suo lato più umano, nella vita ma anche sui social. Nelle settimane scorse ha lanciato un messaggio ai suoi milioni di follower affinché uno dei suoi primi sponsor non cadesse in rovina. Lo scorso mese è trapelata la notizia che il pluricampione MotoGP avrebbe rifiutato l’ingaggio Honda previsto per il 2020, anche se i vertici giapponesi non hanno voluto saperne. Adesso il fenomeno di Cervera prende a cuore la storia di Carlo Alegre, ormai famoso in Spagna come “il ragazzo del lampione”.

Si tratta di uno studente universitario che fa il fattorino per mantenersi agli studi e, tra un ordine e l’altro, ne approfitta per studiare meccanica da competizione. Il suo sogno è diventare tecnico della MotoGP e la sua foto è divenuta virale in tutto il mondo. Marc Marquez, in un video messaggio realizzato in collaborazione con Repsol Honda, ha proposto al giovane di partecipare come suo ospite a uno dei Gran Premi del Campionato del Mondo MotoGP, quando la situazione sanitaria permetterà nuovamente l’ingresso agli ospiti nel paddock.

L’otto volte campione iridato riconosce con un sorriso di aver visto le foto e si congratula per l’impegno ammirevole. “Sei diventato famoso. Lo sforzo che fai per ottenere quello che vuoi è qualcosa di fondamentale in questa vita e, per lo meno, ti invitiamo a un Gran Premio quando tutto tornerà alla normalità. Non appena si potranno portare gli ospiti ti inviteremo a vedere da vicino una MotoGP, che è il tuo sogno, così potremo incontrarci. Un grande abbraccio!“. Il video messaggio di Marc Marquez è apparso sui social con la dicitura: “Ci piacciono le persone laboriose come Carlos Alegre. Sicuramente si avvera!“.

