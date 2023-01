Luana Giuliani “Attrice o pilota? Non saprei scegliere”

Luana Giuliani ha due grandi sogni: gareggiare nel mondiale e diventare una stella del cinema. Ha appena quindici anni ma è già sulla strada giusta. Ha recitato nel film “‘L’Immensità” del regista Emanuele Crialese assieme a Penelope Cruz ed ha partecipato poi alla Mostra del Cinema di Venezia. Luana Giuliani non ha abbandonato però la sua passione per le moto e l’anno scorso ha corso in Supermotard ed in PreMoto3.

“La mia passione per le moto è nata quando avevo tre anni e mezzo – racconta Luana Giuliani a Corsedimoto – mio babbo lavoravo come meccanico alle gare di minimoto. Io nei week-end non lo vedevo mai e mi dispiaceva molto. Allora una volta la mamma mi ha portato in pista a vedere cosa faceva. Mi sono immediatamente innamorata di quelle moto e tornando a casa, per tutto il viaggio, ho detto che volevo andarci anche io. A quattro anni ho iniziato a fare le garette amatoriali organizzate per i bimbi di quella età poi l’anno dopo io e papà abbiamo fatto una scommessa”.

Quale?

“Che se avessi messo il ginocchio a terra mi avrebbe portato a fare le gare UISP appena raggiunta l’età minima per farle. L’ho messo ed ho iniziato così a gareggiare in minimoto nei vari campionati. Non mi sono mai tirata indietro: io volevo vincere. Ho perso un titolo italiano per una caduta ma ho vinto per due volte il Trofeo Marco Simoncelli: prima nella Junior A poi nella Junior B. Mi ha sempre seguito la mia famiglia con papà, mamma e sorella. Dopo le minimoto ho corso in MiniGP”.

Com’è andata?

“Mi sono rotta il polso in una caduta ma poi ho corso lo stesso. Ci tenevo troppo a gareggiare! Per quella categoria però ero un po’ troppo alta ed ho fatto un po’ fatica. Sono andata molto bene invece nelle Supermoto ed ho terminato il Campionato S6 Junior 85 al terzo posto pur avendo fatto due gare in meno. Nel 2021 ho corso nel CIV PreMoto3 ma solo a due round comunque ho conquistato i miei primi punti a Misano. Quell’anno ho dovuto prendermi un pausa dalle moto perché ero impegnata con le riprese del film. Nel 2022 mi sono messa in evidenza nelle Supermoto ed avrei potuto vincere il Titolo ma ho dovuto saltare l’ultimo appuntamento per andare alla Mostra del Cinema di Venezia”.

Ti senti più pilota o più attrice?

“Il cinema è arrivato per caso. Emanuele Crialese cercava una ragazza tra quelle che praticavano degli sport considerati più maschili, ho fatto poi i vari provini e sono stata presa. Non avrei mai immaginato di recitare però adesso questo mondo mi piace e mi attira. La passione per le moto invece l’ho sempre avuta. Onestamente ora non saprei scegliere tra le moto ed il cinema. Mi piacciono entrambe le cose. A Venezia ho provato delle emozioni fortissime, è stato bellissimo”.

Com’è cambiata la tua vita dopo il successo de L’Immensità?

“Appena è uscito il film, e soprattutto a Venezia, tanti mi hanno fermato per foto ed autografi ma per il resto la mia vita è uguale a prima. Vado a scuola, ora frequento il Liceo Artistico, e corro in moto”.

La stessa delle tue coetanee?

“Non proprio perché le ragazze della mia età pensano a truccarsi e cose del genere mentre la mia vita è scuola, allenamenti e moto”.

Chi sono i tuoi idoli?

“Nel cinema direi Penelope Cruz perché oltre ad essere una bravissima attrice è una bella persona ed è stato magnifico averla vicina. Nelle moto direi Marc Marquez”.

Quali sono i tuoi sogni?

“Diventare un’attrice di Hollywood ed arrivare in MotoGP”.

Cosa farai quest’anno?

“Parteciperò a tutto il CIV Pre Moto3 poi se capita qualcosa come attrice si vedrà”.