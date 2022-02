Lorenzo Petrarca, l’ex Moto3 campione e vincitore a L’Eredità

Il popolare programma ha un campione dalle due ruote. Lorenzo Petrarca, ex Moto3, stasera si è assicurato il corposo montepremi in palio.

Il noto programma di Rai1 ha da ieri un campione proveniente dalle due ruote, ma stasera con annesso montepremi in denaro. Lorenzo Petrarca, dal passato nel Mondiale Moto3, per la seconda sera consecutiva ha superato tutte le prove previste dal quiz-game condotto da Flavio Insinna. Arrivando alla temuta Ghigliottina finale e riuscendo dove ieri sera aveva fallito. È infatti riuscito a trovare la parola vincente (palco) da abbinare alle cinque proposte nel gioco (fronte-realtà-montare-reale-Ariston). Ha decisamente di che sorridere questo giovane di Montorio al Vomano (Teramo), visto che si è assicurato ben 210.000 euro in gettoni d’oro, una cifra record per questa edizione.

Una bella soddisfazione personale per il giovane abruzzese classe 1997, laureato in Economia e studente alla Magistrale di Diritto ed Economia. Parallelamente è un pilota professionista, che ha iniziato da minimoto, CIV, approdando in seguito nel Mondiale Moto3 nel 2014 grazie ad una prima occasione, una wild card disputata a Misano. Nel 2015 lo troviamo nel CEV (l’attuale JuniorGP), passando l’anno successivo sul palcoscenico mondiale per la sua prima stagione completa con 3570 Team Italia. Rimarrà il suo unico anno in Moto3, con un 14° posto in Malesia come unico piazzamento a punti. In seguito è tornato a competere nei campionati nazionali: nel 2021 ha chiuso 3° nella classe 600 della Pirelli Cup, vincendo la sottocategoria Supercorsa.