L’ex fidanzata di Marc Marquez rompe il silenzio

L'ex fidanzata di Marc Marquez, campione del mondo di MotoGP, rompe il silenzio sulla storia conclusa di recente: "Ora può far quello che vuole".

Marc Marquez e Lucia Rivera si sono lasciati poco più di un mese fa, dopo una relazione di un anno e mezzo, ma per la modella spagnola la vita non è facile. Ad ogni evento dal vivo viene subissata di domande sul pilota, su Instagram tanti follower vogliono conoscere i motivi dell’addio. E adesso tante persone le chiedono news sulla nuova fiamma del campione di MotoGP. Una situazione psicologicamente difficile tanto che Lucia, figlia dell’attrice Blanca Romero, ha voluto rompere il silenzio.

Dopo la rottura nessuno dei due si è pronunciato in merito. Fino a quando in una live su Instagram l’ex fidanzata di Marc Marquez ha confessato di essersi stancata delle voci e delle molestie da parte di alcuni fan. Parte dei quali si stanno rivelando molto offensivi. Secondo il gossip spagnolo il pilota della Honda avrebbe già voltato pagina con un’altra ragazza. Rivera risponde di non saperne nulla, anche se spera che non sia vero: “Non mi importa, ma suppongo e spero che non sia vero. Ora può fare quello che vuole“.

In quello stesso video, che ha deciso di non salvare sul suo profilo Instagram, descrive la sua situazione attuale. “Non so come dirlo in modo da non farlo… Sembra che si stia mettendo su un dramma. Sto cercando di non pensarci per essere positiva, ma ci sono commenti che mi fanno male quando me le dicono“. Inoltre, ha chiesto che la sua privacy sia rispettata e che il campione di MotoGP non venga nominato trenta volte in ogni live. “Ho il diritto di rifarmi la mia vita e di essere lasciata sola. Vedere il suo nome trenta volte non infastidisce solo me, ma molte più persone. Arriva un momento in cui le cose fanno male. Non dimenticate che sono ancora una ragazza di 21 anni. Basta, è abbastanza“.