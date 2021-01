Le fidanzate dei piloti MotoGP... bellezze da pole position. Da Francesca Novello a Veronika Thielova, modelle di professione o fascino acqua e sapone.



















Le dolci metà dei piloti MotoGP, spesso presenti nei box, lontane dalle telecamere… da scoprire sui social! Bellezze in pole position che meritano rispetto e ammirazione, sempre al fianco del loro uomo, in ansia per la pericolosità di uno sport che corre sul filo del rasoio. Eppure sempre in grandissima forma, chi modella per professione e chi meriterebbe di esserlo. Da Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi e in procinto di convolare a nozze in tempi brevi, a Francesca Sutera, compagna di Franco Morbidelli che non ama apparire in pubblico. Tra loro anche un’atleta professionista, l’andorrana Cristina Llovera, velocista nei 100 metri femminili alle olimpiadi.

Veronika Thielova, fidanzata di Johann Zarco, bellezza di ghiaccio proveniente dalla Repubblica Ceca. Marta Vincenzi, l’altra metà di Luca Marini sin dalle scuole elementari. Bionda, sensuale, di origini polacche, anche nel paddock MotoGP la sua presenza diventa più assidua. Alice Ricci, giovanissima “girlfriend” di Enea Bastianini, inseparabili e sempre più alla ribalta anche sui social. Miguel Oliveira e Andreia Pimenta si conoscono da oltre un decennio e tra i sogni nel cassetto c’è un matrimonio che potrebbe essere imminente. Poi ci sono le mogli dei fratelli Espargarò: Carlota Bertran Crous, sposata con Pol, e Laura Montero, coniuge di Aleix. E concludiamo la nostra fotogallery con Alexandra Perez, damigella del pilota Suzuki Alex Rins.