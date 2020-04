La Pasqua di Valentino Rossi e della ‘family’ di Tavullia

La Pasqua di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello, Luca Marini e Alessio Salucci. Feste in casa a Tavullia per gli amici dell'Academy.

Nel giorno di Pasqua Valentino Rossi ha postato su Instagram questo video che lo ritrae da bambino. Aveva appena 10 o 11 anni: “Penso fosse la pista di Monsampolo nelle Marche – scrive il Dottore – attorno al 1990, quando ero un giovane pilota di kart“. Per il pesarese è stata una domenica davvero sui generis. Non sulla sua solita Yamaha M1, ma seduto comodamente a casa a sfidare gli altri piloti MotoGP alla Playstation. Per lui settimo posto finale e la promessa di riprovarci presto.

Anche suo fratello Luca Marini ha postato una foto in tenera età insieme a mamma Stefania. “Memories with mom“, commenta il pilota di Moto2. Tra i primi commenti quello dell’amico Andrea Migno: “Eri già uguale a adesso bro“.