La fidanzata di Valentino Rossi: “Tampone negativo, sono libera”

Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, negativa al tampone. Il pilota Yamaha non ha ancora annunciato l'esito delle sue analisi.

Valentino Rossi resta in attesa di esito negativo del tampone, viceversa dovrà proseguire la quarantena senza potersi allenare. A quasi tre settimane dalla scoperta di avere il Coronavirus non si hanno ancora notizie del campione di Tavullia, costretto a saltare il doppio round di Aragon. Lunedì era previsto l’esame, forse oggi l’esito. Sono giorni difficili per il Dottore, ma anche per l’amico Uccio, costretti ad isolarsi dal resto del mondo per evitare un contagio a macchia di olio.

Fortunatamente ne sono usciti indenni i ragazzi della VR46 Academy, che hanno avuto tranquillamente accesso nel paddock del MotorLand. Fine della quarantena, invece, per Francesca Sofia Novello, che ha trascorso questi giorni in Lombardia. “Sono negativa, sono felice e sono libera. Abbiate pazienza, la quarantena è pesante psicologicamente. Ho avuto giorni difficili, ho pianto, mi sono incazzata, volevo spaccare tutto! Ma non è servito a nulla, serve solo calma, che alla fine vinceremo noi – scrive sui social la fidanzata di Valentino Rossi -. In bocca al lupo a tutti quelli che stanno iniziando, che sono in ballo e che aspettano un esito. Non perdete la speranza“.

Per poter tornare a riabbracciare il suo campione dovrà attendere che anche il tampone del pilota Yamaha risulti negativo. “Ieri sera ho letto una citazione di Hemingway molto adatta a questo periodo tremendo che stiamo vivendo e volevo condividerla con voi.. “la pioggia si fermerà, la notte finirà e il dolore passerà . La speranza non è mai così persa da non poter essere trovata… Forza Italia, forza italiani“. E, aggiungiamo, forza Valentino Rossi. Nella speranza di rivederlo presto in pista per concludere al meglio questa stagione MotoGP davvero sfortunata, iniziata con la rottura del motore a Jerez e con tre cadute consecutive da archiviare quanto prima.

Foto: Instagram @francescasofianovello