La fidanzata di Valentino Rossi: “Siamo una coppia normale”

Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, si racconta alla vigilia del Festival: "Lui un campione, bisogna assecondare i suoi ritmi".

Le strade di Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi si dividono per qualche giorno. Il campione di Tavullia in partenza verso Levante: il 4 febbraio sarà a Giacarta per un evento Yamaha, il 7 a Sepang per la tre giorni di test MotoGP. La modella di origine milanese, invece, sarà tra le dieci primedonne della 70esima edizione del Festival di Sanremo. Il peso di essere la fidanzata del campione si fa sentire e non poco. Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere la frase pronunciata in conferenza stampa da Amadeus, quando ha spiegato di aver scelto la Francy perché “sta un passo dietro al suo uomo”. Parole che hanno scatenato un ciclone mediatico e hanno in parte ferito la dolce metà del pilota Yamaha, pur consapevole della buona fede del presentatore. “Forse si sarebbe potuto preparare meglio“.

IL PESO DELLA FAME DI VALE

Dolce ma pungente, giovane ma matura. Francesca Novello dimostra carattere nella sua prima esperienza per il grande schermo. Ma cosa ne pensa Valentino Rossi di questo suo nuovo capitolo professionale? “Quando ho accettato di partecipare al Festival era contento – ha ammesso in un’intervista a ‘Grazia’ -. Quando mi ha visto piangere, mi è stato vicino e mi ha ricordato chi fossi. Poi mi ha consigliato di ridimensionare tutto”. Prima della conferenza pare che nessuno le abbia chiesto cosa facesse nella vita: “Sono bella e sono la fidanzata di Vale… Gli autori hanno saputo che studio Giurisprudenza solo dopo. E mi mantengo come modella da quando avevo 14 anni. E pensare che io l’avevo detto…“.

Difficile se non impossibile scrollarsi di dosso la fama di “fidanzata di”. Valentino Rossi è e sarà sempre un personaggio di calibro internazionale, a livello di carisma capace di fare ombra su chiunque. “Mi comporto come una qualunque donna innamorata farebbe per sostenere il suo uomo. Siamo una coppia normale, ci diamo forza l’un l’altro. Lui è un campione, è innegabile, e se scegli di stare vicino a un uomo così, devi assecondare i suoi ritmi”. Insieme hanno condiviso quasi ogni Gran Premio nella scorsa stagione, compreso il test di Valencia con Lewis Hamilton e la 8 Ore di Abu Dhabi. Stavolta saranno lontani e in direzioni opposte. Il Dottore sta per iniziare quella che forse potrebbe essere la sua ultima stagione MotoGP. Francesca Sofia Novello inizia un’avventura che potrebbe proiettarla verso nuovi orizzonti professionali.