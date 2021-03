La fidanzata di Valentino Rossi sbanca anche senza trucco

Francesca Novello, fidanzata di Valentino Rossi, sbanca sui social anche senza trucco. In attesa del ritorno del campione dal Qatar pubblica un video da pole.

Stavolta Francesca Novello non ha seguito il suo amato Valentino Rossi in Qatar. Il Dottore è impegnato sul circuito di Losail per i primi test MotoGP, inaugurando la nuova avventura con i colori Petronas SRT. Al termine dell’ultima giornata di prove il campione tornerà a Tavullia per proseguire gli allenamenti al Ranch e riabbracciare i familiari. A distanza di una decina di giorni riprenderà il volo per Doha dove inaugurerà la stagione 2021 con un doppio GP.

Nell’attesa la modella lombarda alterna allenamenti e passeggiate in riva al mare con i due amici a quattro zampe Ulisse e Penelope. “Tartufoni con la mamma #onelove , ci manca il babbo“, commenta su Instagram Francesca. Pronta la risposta ironica di Valentino Rossi: “Tartufati“, con cuoricino allegato. Per ingannare il tempo la fidanzata del Dottore ha intrapreso anche la visione della serie “Gomorra”. “Ho cominciato dalla prima serie, non so perché non l’ho mai vista ed è un capolavoro. Mi sono immersa…“. Anche se occorrono i sottotitoli per comprendere al meglio l’accento napoletano…

Per il piacere dei suoi tanti follower (oltre 354mila) regala anche qualche video-sfilata con i nuovi arrivi firmati Zara. Taglia 40, fisico al top e splendida anche con un viso acqua e sapone. “La faccia e la location sono quelle che sono. Appena sveglia e senza trucco ma non importa! Vi ho promesso di indossare i look ed eccoli qui“.

Video: Instagram @francescasofianovello