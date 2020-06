Jorge Lorenzo acquista una Lamborghini in edizione limitata. Dopo le voci di un ritorno in MotoGP, il colpo di mercato lo mette a segno lui!

Stavolta Jorge Lorenzo il colpo di mercato lo mette a segno sul serio! Direttosi da Lugano a Sant’Agata Bolognese, in compagnia dell’amico Luca, ha acquistato la prima Lamborghini Aventador SVJ 63 Roadster. O meglio, l’esemplare numero 0. L’Aventador in edizione limitata (solo 800 esemplari) più esclusiva mai prodotta prima finisce nelle mani del pluricampione MotoGP.

Appassionato di motori e collezionista di supercar, il maiorchino ha ricevuto le chiavi di questo capolavoro in occasione di una cerimonia di consegna speciale alla presenza di Stefano Domenicali, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini. In attesa di una chiamata che possa rimetterlo in gioco sulle piste con un progetto vincente, Jorge Lorenzo si aggiudica una hypercar mozzafiato. Motore V12 da 6,5 litri capace di erogare 770CV e di superare i 350 km/h di velocità massima, con uno scatto 0-100 km/h in meno di 3″.

Il collaudatore Yamaha non ha nessuna intenzione di dire addio alla classe regina. Se non dovesse andare in porto il ritorno alle corse con Ducati, Jorge Lorenzo ha intenzione di portare avanti il ruolo di collaudatore con la casa di Iwata. Per adesso si gode il suo nuovo gioiellino. Appena qualche settimana fa aveva acquistato una Pagani Huayra Roadster del valore di oltre 2 milioni. Adesso aggiunge un altro pezzo da novanta alla sua collezione di lusso.