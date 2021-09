Ilaria muore in incidente stradale: sognava di conoscere Marc Marquez

Ilaria Chiecca, 32 anni, è morta in un incidente stradale. Mamma di tre figli, era una grande appassionata di MotoGP e sognava di conoscere Marc Marquez.

Ilaria Chiecca aveva 32 anni, una vita spezzata da un incidente stradale sulla provinciale che collega Brindisi a San Vito dei Normanni. Era a bordo della Ford Fusion guidata dal marito Antonio Iaia, avevano acquistato una bici per i propri figli. Mamma di tre fanciulli di 7, 8 e 10 anni, appassionatissima di MotoGP e grande tifosa di Marc Marquez. La sua morte ha sconvolto la tranquilla cittadina pugliese e la folta cerchia di amici appassionati di motociclismo. Il sinistro si è verificato intorno alle 18:00 di sabato, quando una 20enne alla guida di una Panda, risultata positiva al test della droga, ha urtato l’auto su cui viaggiavano i coniugi.

L’impatto è stato tremendo. Sul posto sono arrivati tempestivamente i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale per ricostruire la dinamica dell’incidente. Intanto oggi si terranno i funerali nella cittadina di San Vito dei Normanni dove era molto conosciuta. Ilaria Chiecca seguiva le gare del Motomondiale da molto tempo, sul suo profilo Facebook sono tante le immagini che la ritraggono a Misano, lei con la maglietta di Marc Marquez, la sua metà con quella di Valentino Rossi.

Sorridente, solare, grande senso della sportività, ha trasmesso la passione per le due ruote anche ai suoi figli. Il suo sogno era conoscere da vicino l’otto volte campione del mondo. “Le belle persone le vedi da lontano“, commenta un amico di nome Angelo. “Sanno essere serie nelle cose che contano e folli nelle cose belle che ami. Ilaria era una brava ragazza, mamma di tre figli splendidi con un folle entusiasmo per le moto e per Marc Marquez. Vorrei che un giorno Marquez sapesse che lassù c’è una stella che brilla per tutti noi e continuerà a sventolare la sua bandiera“.