I fan di Valentino Rossi: le reazioni all’appello di Fabio Quartararo

I tifosi di Valentino Rossi sembrano aver preso a simpatia Fabio Quartararo. Ma la speranza di molti fan è che possa presto sconfiggere Marc Marquez.

Fabio Quartararo andrà ad occupare la sella di Valentino Rossi dalla stagione MotoGP 2021. Nella sua prima avventura da rookie in classe regina il francese ha sfoggiato subito grandi numeri, anche se gli manca ancora la prima vittoria. Su di lui si era già avventata la Ducati, ma senza riuscire ad assestare il colpo. Il compito di rimpiazzare il Dottore non è facile per nessuno, ma già a livello di carisma Fabio sembra, almeno alla lontana, essere all’altezza.

Nei giorni scorsi si è augurato di non essere odiato dai tifosi italiani, dato che Yamaha lo ha designato come successore. Ma come hanno risposto i fan di Valentino Rossi? Abbiamo provato a spulciare tra i commenti sulla pagina social ‘La Bibbia di Valentino Rossi’ e pare che Fabio Quartararo meriti la simpatia dei supporters del Bel Paese. “Meritata, vista le pole pazzesche“, commenta Fabio. “C’è poco da odiare va fortissimo e se la merita“, gli fa eco Alessandro. “E cosa dobbiamo odiare?? Fabio ha preso un posto nel mio cuore dopo vale“, aggiunge Antonio.

La speranza di tanti tifosi è che l’astro di Nizza, di origini siciliane, riesca a spezzare il dominio del rivale Marc Marquez, cui i tifosi di Valentino Rossi non hanno mai perdonato quanto accaduto a Sepang. “Pensa a fregare Marquez“, “Batti Marquez e non ti odieremo“, scrive Antonio. “Marquez mi è piaciuto subito ma lui è riuscito a ribaltare la mia prima impressione! Spero tu non faccia lo stesso errore… di sicuro non odio te perché la Yamaha non sa cosa ha perso!“.

Molti fan di Valentino Rossi però invitano alla calma, visto che finora Fabio non ha ancora vinto neppure un Gran Premio. All’esordio di Maverick Vinales in Yamaha si pensava già all’arrivo di un campione, prima di doversi ricredere. “Ma siamo così sicuri che questo diventerà un fenomeno? Abbiamo già provato con Vinales e la ciambella non è stata col buco tondo“. E Daniele sottolinea: “Ad oggi chi è il Leclerc della moto? Il predestinato…? Io non lo vedo, e voi?“.