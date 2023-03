Gran Premio del Portogallo, la storia: quando vinse Paolo Casoli

Il Gran Premio del Portogallo non ha una storia epica come altri eventi eppure c’è chi non dimenticherà mai quel GP. La prima edizione si corse il 13 settembre 1987 a Jarama in territorio spagnolo perché il circuito dell’Estoril non era ancora stato omologato. Era la tredicesima ed ultima gara stagionale. Fausto Gresini festeggiò il Titolo Mondiale 125 ma la gara venne vinta da Paolo Casoli “Gasolio” su moto AGV con motore Honda. Terminò poi il Mondiale al terzo posto. Quel successo è stato il primo e l’unico della sua carriera nel Motomondiale.

“È stato uno dei giorni più belli della mia vita – ricorda Paolo Casoli – La mia prima vittoria in 125 al debutto nel mondiale 1987 finalmente con un team ufficiale. È impossibile spiegarlo a parole perché sono sensazioni che se uno non le vive non si riescono a trasmettere. Un po’ come se ti piombasse addosso tutto il bene del mondo. A luglio era morto mio fratello Federico in una gara di motocross e questa vittoria l’avevo dedicata tutta a lui.

Paolo Casoli ha poi conquistato tante vittorie ed un Titolo Mondiale ma in Supersport (leggi qui).

I piloti italiani che hanno vinto il Gran Premio del Portogallo si contano sulle dita di una mano. Oltre a Casoli sono saliti sul gradino più alto del podio Simone Corsi in 125 nel 2008, Andrea Dovizioso e Marco Simoncelli in 250 rispettivamente nel 2006 e 2009 e Valentino Rossi una volta nella classe 500 e quattro in MotoGP. Oltre a loro, ha scritto il suo nome nell’albo d’oro Manuel Poggiali, in 125 nel 2001.

Il Gran Premio del Portogallo a parte la prima edizione a Jarama, si è corso per 13 volte all’Estoril. Dal 2020 si svolge all’ Autodromo Internacional do Algarve, a Portimao.