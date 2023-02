Gianluca Nannelli “L’aria era piena di magia. Bulega? Un talento immenso”

2 Ottobre 2005: Gianluca Nannelli vince l’Italian Round del Mondiale Supersport sulla Ducati 749 R del team Ducati SC Caracchi. 25 Febbraio 2023 Nicolò Bulega vince l’Australian Round del Mondiale Supersport sulla V2 Panigale del Team Aruba e replica poi replica in gara-2, il giorno dopo. Sono trascorsi 18 anni dall’ultimo successo di una Ducati nel WSSP. Sembra un’eternità. All’epoca i social erano praticamente assenti, internet non era molto diffuso e non è facile trovare trovare le immagini quella vittoria. Il Nanna però custodisce nel cuore ogni fotogramma di quella impresa.

Il trionfo di Gianluca Nannelli ad Imola

“La mia vittoria è stata speciale – racconta Gianluca Nannelli a Corsedimoto – Era il 2005, ero ad Imola davanti ad un pubblico immenso e sotto il diluvio. Per me l’autodromo del Santerno è uno tra i circuiti più belli del mondo in assoluto, per le caratteristiche morfologiche e per il contesto paesaggistico. Quel giorno c’era una magia nell’aria, era una di quelle giornate speciali che i grandi campioni riescono a replicare ogni domenica ma per me era qualcosa di unico. Tra di noi, nel team, c’era un certo nervosismo ma anche la convinzione della nostra forza: c’era la determinazione giusta. Sapevamo che in un circuito fatto in quel modo anche se avevamo un gap tecnico rispetto agli altri potevamo colmarlo con le caratteristiche della nostra moto. E’ stata una giornata strepitosa per me e per il team Caracchi, a pochi chilometri da Borgo Panigale. Moto italiana, pista italiana e pilota italiano: è stato un trionfo”.

Dopo 18 anni Bulega ha riportato al successo la Ducati

“Sono molto felice per la Ducati e Nicolò Bulega. Sono passati tanti anni e questa assenza è dovuta anche a problemi regolamentari. Adesso, con la Panigale, la Ducati ha ritrovato la competitività e moto è davanti. Nicolò è un talento immenso. Al team Aruba Racing ha trovato quell’alchimia che serve ad ogni pilota per esprimersi al massimo: l’ambiente, l’armonia e la serenità. Penso che sia essenziale avere un gruppo coeso che crede nel pilota, nel suo potenziale ed in quello della moto sfruttandolo al massimo e fornendo un mezzo vincente. Nicolò è in piena crescita ed è maturato tanto anche a livello di testa: lavora sodo e si prepara bene. Con una super Ducati ed un super Nicolò credo che ci si possa aspettare un anno di vittorie con la bandiera tricolore in giro per il mondo. Spero possa bissare questi successi anche in Italia per goderceli in diretta e dal vivo”.

Foto: Nannelliacademy