Francesca Novello in pole all’Ariston: “Valentino? Pronto per continuare”

Francesca Novello incanta sul palco del Festival di Sanremo. A chi gli chiede del futuro di Valentino Rossi risponde: "Pronto per continuare".

Francesca Sofia Novello ha fatto breccia sul palco del Festival di Sanremo. Elegante, sensuale e persino artistica quando si è messa al pianoforte per suonare l’Ave Maria di Bach. La fidanzata di Valentino Rossi ammette di aver studiato musica ai tempi delle scuole medie, ma di aver abbandonato la pratica ormai da anni. Ma a giudicare dagli applausi la modella milanese ha saputo catturare il pubblico dell’Ariston e i milioni di italiani davanti alle TV. C’è da scommettere che questo sarà solo un trampolino di lancio sul grande schermo.

Tre diversi abiti per Francesca Sofia Novello: in nero, in blu e in rosso. Bravo Amadeus ad esorcizzare le critiche sul “passo indietro” dei giorni scorsi. “Non ti muovere per favore, questa è la linea del “passo indietro”, non indietreggiare di neanche un passo”. “Ma si scherzava – ha risposto la Franci – non devi lasciarmi sola mai. Io sono emozionatissima e ti voglio accanto a me, ti ho seguito in questi giorni e sei stato stupendo“.

Il campione di Tavullia impegnato a Sepang per i test MotoGP non è potuto esserle vicina in un momento professionale così importante. Eppure non è mancata qualche battuta su Valentino Rossi in conferenza stampa. “Non mi sembra che sia io a dover dire la mia su questa questione (il possibile ritiro, ndr). Lui sa il fatto suo, se ritiene opportuno fare un passo indietro lo farà. Ma non credo, perché ha una voglia di continuare mostruosa. Io gli starò vicina sempre, qualunque sia la sua decisione“. Prima della conferenza stampa odierna non ha nascosto la grande emozione: “Ho dormito pochissimo, l’adrenalina non se ne è ancora andata. Che felicità“. Chissà cosa penserà il suo Valentino Rossi nel rivedere le immagini di questa magnifica serata.