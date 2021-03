Francesca Novello da pole: la fidanzata di Valentino Rossi in topless

Francesca Novello, fidanzata di Valentino Rossi, per la prima volta in topless. L'anteprima di un servizio fotografico che lascia di stucco i suoi follower.

Sono giorni di allenamenti intensivi per Valentino Rossi che nei giorni scorsi ha corso al Mugello. Sono le ultime rifiniture invernali prima dell’inizio della nuova stagione MotoGP, che prenderà il via in Qatar. Sarà il primo week-end di gara con la Yamaha in livrea Petronas, l’inizio di una stagione decisiva per il futuro del Dottore che, entro l’estate deciderà se proseguire o ritirarsi. Ma saranno settimane decisive anche per la nascita del team VR46 di Valentino Rossi in classe regina, prelevando il team Esponsorama dove già milita il fratello Luca Marini. Entro maggio tutto dovrà essere pianificato in vista della stagione 2021.

A Losail non sarà della partita la bella Francesca Sofia Novello, fidanzata del Dottore, sempre più impegnata in servizi fotografici. La splendida modella lombarda continua a deliziare i suoi follower con scatti e Instagram Stories, oltre a consigli per un fisico perfetto: “La costanza è il segreto!! Alimentazione sana ed equilibrata (non fate l’errore di seguire diete drastiche… Per mia esperienza non hanno mai portato a niente di buono) e tanto allenamento“. E per la prima volta Francesca Novello appare in topless su Instagram lasciando di stucco i suoi tanti ammiratori. La primavera è ormai alle porte, ma le temperature iniziano a riscaldarsi..

Video: Instagram @francescasofianovello