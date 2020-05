Fernando Alonso invita Valentino Rossi: “Prova Le Mans, ma bisogna prepararsi”

Fernando Alonso invita Valentino Rossi a correre la 24 Ore di Le Mans: "Ma bisogna prepararsi bene, il livello è molto competitivo".

Valentino Rossi e Fernando Alonso accomunati non solo da una donna di nome Linda Morselli, ma anche dalla passione per le quattro ruote. Il Dottore presto firmerà il rinnovo di contratto con Yamaha Petronas SRT per poi dedicarsi al capitolo endurance con il team Kessel. Il desiderio del pilota di Tavullia è di partecipare a quattro o cinque eventi di peso. Durante una diretta live sul canale ufficiale Instagram, l’asturiano ha dato un consiglio al pesarese: “Se potessi dargli qualche consiglio gli direi di fare Le Mans, perché è una esperienza di vita. Ovviamente, dovrebbe prepararsi bene per questa gara, perché il livello è molto professionale e competitivo“.

Nell’ultima uscita endurance ad Abu Dhabi lo scorso dicembre, Valentino Rossi ha dimostrato già una certa esperienza con le auto da corsa. Ha un ampio margine di miglioramento che verrà sfruttato solo quando potrà allenarsi a tempo pieno. “Conta molto la resistenza – ha aggiunto Fernando Alonso -, perché non c’è tempo per rilassarsi, ma anche lavoro mentale, specialmente durante i momenti più complicati da gestire. L’alimentazione e molti altri aspetti devono essere presi in considerazione: anche se la corsa è ciò che ami, devi lavorare sodo. Un altro elemento che mi piace nel mondo della 24 ore è il rapporto con i compagni di squadra e altri piloti, che è molto meno teso di quello sperimentato in Formula 1“.

L’ex pilota Ferrari ricorda la sua esperienza in MotoGP. “Ci ho provato due volte, nel 2015 e nel 2016 a Motegi“, in sella alla Honda. Un’esperienza unica durante un evento che riuniva tutti i piloti Honda, con Marc Marquez che guidava una Super GT. “Nel 2016 ho provato a guidare più velocemente e ho avuto paura . Sollevando la testa della carenatura alla fine della linea retta, il vento mi ha quasi buttato giù. E non l’ho mai più fatto“.