Dakar: Ottavio Missoni dall’alta moda al deserto “Realizzo un sogno”

Suo nonno partecipò alle Olimpiadi nel 1948 nell’atletica leggera ma soprattutto scrisse la storia della moda mondiale. Ottavio Missoni Junior è oggi tra i protagonisti della Dakar. Dopo cinque tappe è ancora in gara ed è attualmente in 78° posizione. Tra l’altro nella terza tappa ha perso alcuni minuti per aiutare Eufrasio Anghileri. “I minuti non mi sono stati sottratti dagli organizzatori perché si trattava di un guasto meccanico e non di un infortunio fisico- ha scritto poi Ottavio Missoni sui social – Tutti noi stiamo vivendo un sogno e meritiamo di arrivare in fondo. Sono felice che sia riuscito a terminare la tappa, la classifica non conta”.

Ottavio Missoni gareggia con la Honda CRF 450 con i colori Lucky Explorer. Nella vita quotidiana lavora come dirigente dell’azienda di famiglia ma sarebbe limitativo definirlo un semplice amatore. Corre nel deserto dal 2017. Nel 2022 ha partecipato al Rally dell’Andalusia con una Honda privata e si è classificato al dodicesimo posto. Ha guadagnato così il pass per la sua prima Dakar, a dieci anni dalla scomparsa di suo padre che gli aveva trasmesso l’amore per le moto.

“Il mio sogno più grande è sempre stato quello di fare la Dakar – racconta Ottavio Missoni – da quando vedevo la Cagiva Lucky Explorer. Amo l’avventura, mettermi alla prova, alzando sempre più l’asticella. Mio padre è stato il primo a farmi salire in moto. Avremmo voluto fare una Dakar insieme ma purtroppo il destino non ce lo ha permesso. Lui mi ha insegnato a inseguire i miei sogni quindi ho deciso di provarci. Nel 2022 ho visto Andy e Aldo Winkler, figlio e padre, finirla insieme ed è scattata la molla. Quest’anno ricorre il decimo anniversario della scomparsa mio padre ed è il momento di realizzare il nostro sogno”.

Toccante la sua dedica affidata ai social “Andando verso la partenza della tappa di ieri non sono riuscito a trattenermi. Mi manca tantissimo mio padre ma poi durante la prova ho sorriso immaginandolo guardarmi con un po’ di invidia danzare tra le dune da lassù”.