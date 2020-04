Il nostro sito si conferma al secondo posto tra i più letti in Italia: 3,2 milioni di pagine viste, per 790 mila lettori unici. Stabili i siti ufficiali di MotoGP e WorldSBK

Corsedimoto registra 2,16 milioni di accessi nel periodo 21 febbraio-20 marzo 2020, secondo la consueta rivelazione della piattaforma internazionale Similarweb. Nell’ultimo mese il nostro sito ha raggiunto 790 mila lettori unici, per complessive 3,2 milioni di pagine lette. E’ un risultato di rilievo, considerando che in questo arco temporale c’è stata un solo evento in pista, cioè il round d’apertura del Mondiale Superbike a Phillip Island. La successiva sospensione di tutti i principali eventi motociclistici ha pesato relativamente sul traffico del sito partner di Gazzetta Motori. Neanche le piattaforme concorrenti hanno accusato cali drammatici nell’ultimo mese di rilevazione, con Moto.it che si conferma sito italiano più letto con 3,43 milioni di accessi. In terza posizione resta stabile GPOne, che di recente ha aggiunto una sezione dedicata alle auto, con 1, 77 milioni. Sommando anche il traffico realizzato con la versione inglese, GPone si attesta su 2,54 milioni di accessi

SITI ITALIANI PIU’ LETTI A MARZO

Moto.it 3,43 milioni

Corsedimoto 2,16 milioni

GPOne.com 1,77 milioni (2,54 milioni inclusa versione in inglese)

Motociclismo.it 985 mila

DueRuote.it 889 mila

InSella.it 700 mila

Motosprint.corrieredellosport.it 359 mila

Inmoto.it 329 mila

Motoblog.it 181 mila

Red-Live.it 147 mila

I SITI DI MOTORI GENERALISTI

Fra i siti che si occupano anche di auto, It.Motorsport.com totalizza 1,36 milioni di accessi, precedendo di poco Motorionline 1,32 milioni .Brusca frenata per Tuttomotoriweb.com che si attesa 241 mila

I SITI DEI MONDIALI

Il periodo preso in esame non subisce granchè l’impatto dell’emergenza Covid-19 neanche prendendo in esame le piattaforme ufficiali Dorna. MotoGP.com resta stabile sui 4,10 milioni di accessi, mentre WorldSBK.com ne conta 602 mila