Corsedimoto compie 5 anni e il bello deve ancora venire

Corsedimoto compie cinque anni di attività chiudendo un 2020 di grande successo, nonostante la pandemia. Tantissime novità in preparazione per la prossima stagione

Corsedimoto festeggia cinque anni: era fine gennaio 2016 quando il sito della “passione minuto per minuto” ha cominciato le pubblicazioni. Da allora vi abbiamo proposto oltre 25 mila articoli, una media di 14 al giorno, condividendo con voi lettori la passione per lo sport più affascinante che c’è. Il primo lustro di attività è stato un continuo crescendo: Corsedimoto ha chiuso il 2020 raddoppiando i lettori dall’anno precedente, con oltre 29 milioni di accessi. Un successo incredibile, considerando la pandemia che ha concentrato l’attività agonistica dei principali campionati da luglio a novembre. Giusto per fare un paragone, nel 2016 gli accessi al sito erano stato complessivamente 5,8 milioni. Questi cinque anni non sono un punto d’arrivo, ma di ripartenza: tantissime le novità che vi stiamo preparando per questo 2021 che speriamo possa segnare il ritorno alla quasi normalità.

“La nostra passione è la vostra passione”

“La chiave del successo è la passione che ci mettono ragazzi e ragazze che ogni giorno costruiscono Corsedimoto, la stessa passione che hanno i nostri affezionati lettori” spiega il direttore Paolo Gozzi. “Da quando vi abbiamo proposto la prima home page che vedete nella foto d’apertura, abbiamo condiviso migliaia di storie ed emozioni coi nostri lettori. La mia piccola soddisfazione professionale è aver costruito un gruppo di lavoro competente, entusiasta e molto unito. Alessio, Luigi, Diana, Pierpaolo, Elisabetta, Massimiliano e tanti altri amici che abbiamo incontrato lungo il cammino ci hanno messo e continuano a metterci il cuore. Proviamo a dare il meglio di noi, ogni giorno, per offrirvi un sito sempre più aggiornato, autorevole e divertente da leggere e da vedere. Questi cinque anni sono passati in un lampo, ma non è affatto punto d’arrivo, perchè abbiamo molto altro e di meglio da proporvi. Il bello deve ancora venire, e desideriamo condividerlo insieme ai nostri lettori di ieri, di oggi e di domani.”

Tante novità in arrivo

A partire dall’inizio della stagione di competizioni Corsedimoto aumenterà in maniera consistente l’offerta video, offrendovi le immagini dei più importanti campionati del Mondo. Ogni giorno proporremo gli approfondimenti dei nostri esperti, oltre all’ormai abituale flusso di notizie sui campionati, storie e personaggi da tutto il Mondo. Crescerà anche CDM Edizioni, la divisione che si occupa della pubblicazione di libri. La prima opera realizzata è stata “In Testa”, la versione italiana della biografia di Jonathan Rea, che continua ad andare fortissimo nelle librerie fisiche e on line. CDM Edizioni non proporrà solo opere di tema sportivo, ma allargherà l’orizzonte verso altri generi.