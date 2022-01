Corsedimoto.com irrobustisce il network pubblicitario Take Rate

Corsedimoto.com si lega alla concessionaria pubblicitaria Take Rate, consolidando l'offerta per il mercato e milioni di lettori del motorsport. Tanti progetti in cantiere

A sei anni dal lancio, Corsedimoto.com fa il suo ingresso nel network di Take Rate, una delle principali agenzie pubblicitarie in Italia. La testata pubblicata da CDM Edizioni consolida in particolare l’offerta automotive, di cui la stessa agenzia sta diventando leader. E’ una svolta per lo sviluppo di Corsedimoto.com che a partire dalla prossima stagione proporrà ai milioni di lettori un sito completamente rinnovato e un’offerta editoriale ulteriormente potenziata.

Il nuovo partner

“L’ingresso di Corsedimoto.com è estremamente importante per la nostra concessionaria poichè ci permette di consolidare la narrativa del mondo motoristico sportivo che allo stato attuale è seguito da milioni di appassionati in Italia” ha commentato Francesco Di Cataldo, CEO di TakeRate.com. Corsedimoto.com ha chiuso il 2021 con 32 milioni di pagine viste, confermandosi fra le principali piattaforme dedicate al motociclismo.

La svolta verso nuovi progetti

Paolo Gozzi, editore e direttore di Corsedimoto.com, spiega così l’operazione: “L’ingresso nel network Take Rate è un punto di svolta nella vorticosa crescita del sito: ci permetterà di migliorare in maniera consistente l’offerta editoriale, andando incontro alle aspettative di una platea di lettori sempre più vasta. Inoltre ci permetterà di lanciare nuovi progetti web, che andranno a potenziare ulteriormente la nostra posizione nel panorama dell’automotive italiano.”

CDM Edizioni protagonista anche sul mercato dei libri

CDM Edizioni, la media house proprietaria di Corsedimoto, sta diventando protagonista anche sul mercato dei libri. Vanta già autori di assoluto prestigio come Jonathan Rea (sei volte iridato Superbike) e Adrian Newey, direttore tecnico della RedBull e genio della F1. “Come ho progettato il mio sogno”, l’autobiografia del mitico ingegnere britannico uscita il 5 dicembre, è da settimane fra i libri più venduti. Settimana scorsa è uscita la novità “Il Gataleo Social” di Stefano Bergonzini, mentre in ottobre la stessa CDM Edizioni aveva lanciato “58”, il racconto illustrato di Fabio Fagnani dedicato al mitico Marco Simoncelli.

Progetti speciali

L’attività di vendita Take Rate legata a Corsedimoto.com sarà capitanata da Gabriele Brocca Romanin e promuoverà tutti i formati pubblicitari in esclusiva sia in ambito display IAB che Rich Media e Video. Grazie al filo diretto con testata ed editore, la concessionaria sarà in grado di realizzare progetti speciali tagliati su misura per offrire ai partner massima visibilità e qualità di erogazione.