Coronavirus Italia, bollettino 8 aprile: 552 morti, 1.195 nuovi contagi

Coronavirus in Italia, il bollettino di mercoledì 8 aprile 2020. Tutte le notizie aggiornate dalle regioni e dal mondo sull'emergenza Covid.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato il bollettino ufficiale di mercoledì 8 aprile 2020 dell’emergenza Coronavirus in Italia. Le persone infette sono 95.262 1.195 in più rispetto a ieri, le unità in terapia intensiva si riducono di 99. 552 le persone decedute da ieri. Sono 26.491 le persone guarite dopo aver contratto il virus, 2.099 in più di ieri.

Un altro medico è morto a causa del Coronavirus in Italia. Si tratta di un medico di medicina generale deceduto in Sardegna. Il bilancio sale così a 96. Secondo l’infettivologo Massimo Galli, dell’ospedale Sacco di Milano, sarebbero circa un milione i casi di infezione da Coronavirus in Italia.

L’EMERGENZA CORONAVIRUS NELLE REGIONI

In Lombardia sono morte 238 persone in un giorno. Sono 53.414 i positivi in regione, 1.089 più di ieri. Di questi 1257 sono ricoverati in terapia intensiva (-48), mentre il numero dei morti sale a 9.722, 238 nelle ultime 24 ore.

Nella regione Veneto i contagiati dall’inizio dell’epidemia sono 12.410. Quelli attualmente positivi sono 10.170, i ricoverati in terapia intensiva 285, i deceduti sono in totale 736. Nelle Marche si registrano 149 nuovi casi positivi a fronte di 913 tamponi effettuati. Il totale dall’inizio dell’epidemia sale a 4.859 persone. Ieri ci sono stati altri 22 morti che portano il numero complessivo a 652.

In Val d’Aosta si contano 118 persone ricoverate con sintomi e 17 in terapia intensiva. 593 i positivi al Covid con un aumento di 30 in più rispetto alla giornata di ieri. I morti per coronavirus in Valle d’Aosta sono 100. Il totale dei casi è arrivato a quota 835 su 2754 tamponi eseguiti.

In calo i casi in Emilia Romagna: 269 nuovi positivi, il dato in assoluto più basso da alcune settimane, considerando anche i tamponi fatti che sono 3.028. 72 i morti per un numero complessivo di 2.180. Il Piemonte ha contato ieri sera 65 vittime e 388 nuovi contagi. Il totale complessivo è ora di 1.349 vittime per Coronavirus e di 13.434 contagiati.

Nella regione Lazio i nuovi contagiati sono 117, di cui 31 a Roma, dato che sale a 76 per quanto riguarda l’intera provincia della Capitale. In Campania più positivi ma anche una nuova impennata di tamponi nella giornata del 7 aprile. 120 nuovi casi su 2.005 tamponi, per un tasso di positività sceso al 6%. Sono 3.268 complessivamente i positivi nella regione su 27.784 test processati dall’inizio dell’epidemia.

L’EPIDEMIA DA CORONAVIRUS NEL MONDO

Nel mondo in data odierna il numero degli infetti da Covid sale a oltre 1,4 milioni, più di 83mila morti e circa 310mila ricoverati. In Spagna si segnalano 757 morti con Coronavirus da ieri, il bilancio sale a 14.555 decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Sono 146.690 i contagiati, 48.021 le persone guarite.

In Germania si contano 4.003 nuovi casi nelle ultime 24 ore, il bilancio totale dei contagi sale a 103.228. 254 i morti da ieri che portano il bilancio generale delle vittime a 1.861. Sono attualmente 103.228 i casi di contagio, 3.676 in più rispetto a ieri. La Francia supera la soglia dei 10mila morti e dei 109mila contagiati

Il Belgio conta più dimessi che ricoverati per la prima volta. 205 morti nelle ultime 24 ore per un totale di 2.240. Per quanto riguarda le nuove infezioni sono 1.209 per un totale di 23.403 casi confermati. In Olanda oltre 20mila casi, 147 morti in un giorno, 2.248 il numero complessivo delle vittime. In Svizzera i casi di contagio da Coronavirus sono aumentati di 547 rispetto a ieri per un totale di 22.789.

Negli Stati Uniti sono ormai quasi 400.000 i casi confermati di Covid-19, mentre sono 12.907 i morti. Ieri si sono registrati 30.613 nuovi casi e 1.909 decessi, una cifra record per gli USA. Secondo l’OMS in Africa ci sono oltre 10mila casi e 500 morti. Il virus ha raggiunto in ritardo il continente africano, ma negli ultimi giorni continua a diffondersi in maniera esponenziale.